Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Seyahat yasağı kalkan iller hangileri?
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, büyük şehirlerden bazıları için uygulanan seyahat kısıtlaması yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Vatandaşlar en çok İstanbul için giriş/çıkış yasağının biteceği tarihi sorguluyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Seyahat yasağı kalkan iller hangileri?
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaklaşık iki aydır uygulanan seyahat yasağı uygulaması ilk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsıyordu. Geride kalan iki hafta bazı iller için bu yasak kalktı. Gözler şimdi yasağın diğer iller için kalkacağı tarihte. İşte, 'İller arası yasak ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...
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SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.
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Hürriyet muhabirlerinin edindiği bilgilere göre İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs’ta kademe kademe başlayacak. Pandemi ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.
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Bulaşıcılığı önlemek için orta koltukların boş tutulması başta olmak üzere tedbirler alınacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.
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Şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceği hakkında herhangi bir resmi veri yer almıyor.
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SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN İLLER HANGİLERİ?
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.