Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Seyahat yasağı kalkan iller hangileri?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaklaşık iki aydır uygulanan seyahat yasağı uygulaması ilk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsıyordu. Geride kalan iki hafta bazı iller için bu yasak kalktı. Gözler şimdi yasağın diğer iller için kalkacağı tarihte. İşte, 'İller arası yasak ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...