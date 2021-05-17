Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağında seyahat izin belgesi alınacak mı? İşte son durum
Seyahat yasağında son dakika gelişmesi yayınlanan genelgeyle paylaşıldı. Şehirler arası seyahat yasağının devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Türkiye'de tam kapanma dönemine geçilmesiyle birlikte şehirler arası seyahat yasağı da yeniden başlatılmıştı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat izin belgesi alınacak mı?
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Seyahat yasağında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı ne olacak, devam edecek mi?
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Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı zaman diliminde seyahat yasağı devam edecek. Vatandaşlar, sadece serbest saatlerde şehirler arası seyahatte bulunabilecek.
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17 Mayıs ile 1 Haziran arasında uygulanacak kademeli normalleşme süreci için tam kapanmada uygulanan seyahat izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bugün yayımlanan genelgeyle 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçak yolcuları izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek.
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65 YAŞA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.