Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağında seyahat izin belgesi alınacak mı? İşte son durum

Seyahat yasağında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı ne olacak, devam edecek mi?