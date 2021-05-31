Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Pazar günü şehirler arası yolculuk serbest mi? İşte en son gelişmeler

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE ALINAN DİĞER ÖNLEMLER Kademeli normalleşme takvimine göre kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.



Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecek.



Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebilecek.



Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.



