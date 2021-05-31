Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Pazar günü şehirler arası yolculuk serbest mi? İşte en son gelişmeler
Takvimlerin 1 Haziran’ı göstermesiyle birlikte Türkiye’de salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi kararı alındı. Yürürlükte olan hafta içi akşam ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ile şehirler arası seyahat yasağının durumu Kabine Toplantısı sonrası gündem oldu. Peki, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? İller arası yasak devam edecek mi?
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Aşılamanın artması ve vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak normalleşme adımları peş peşe atılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından, şehirler arası yasak hakkında da bir takım gelişmeler oldu. İşte, "Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?" sorusunun yanıtı...
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ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞININ AKIBETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıklayan Erdoğan, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir" dedi.
Şehirler arası seyahat yasağına ilişkin ayrıntıların, yayımlanacak İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanması bekleniyor.
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KADEMELİ NORMALLEŞMEDE ALINAN DİĞER ÖNLEMLER
Kademeli normalleşme takvimine göre kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecek.
Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebilecek.
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.