Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? İşte seyahat yasağının biteceği tarih
Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı ardından milyonların merak etti bu soru yanıt buldu. Şehirler arası seyahat kısıtlaması tüm illerde kaldırıldı. İlk olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan şehirler arası seyahat yasağı en son 15 şehire düşürülmüştü. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte seyahat yasağının biteceği tarih...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kademeli olarak kaldırılan seyahat yasağı kısıtlaması tüm iller için sona eriyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilde şehirler arası yolculuk giriş çıkışları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile 1 Haziran'dan itibaren açılacak.
2
Abone Ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz. 1 Haziran itibariyle kamu personelleri iş başı yapacaklar. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılmasını pazar günleri 14:00 saatleri arasında istisna kapmasında olması devam edecek" dedi.
3
Abone Ol
65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgesi başvuruları e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı Sistemi üzerinden yapılıyor. Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli oluyor ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas gerekiyor.
4
Abone Ol
Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak.(65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)
5
Abone Ol
İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.