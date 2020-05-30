Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? İşte seyahat yasağının biteceği tarih

Kademeli olarak kaldırılan seyahat yasağı kısıtlaması tüm iller için sona eriyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilde şehirler arası yolculuk giriş çıkışları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile 1 Haziran'dan itibaren açılacak.