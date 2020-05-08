Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde kaldırıldı, giriş çıkış yasağı olan iller hangileri?

Seyahar yasağı hangi illerde var? sorusu 7 ilde yolculuk yasağının kaldırılmasının ardından çok sayıda vatandaşın yanıt aradığı konulardan oldu. 30 büyük şehir ve Zonguldak'ı kapsayan giriş/çıkış yasağı da bazı şehirler için kaldırıldı. 24 şehirde ise yolculuk yasağı 15 gün daha uzatıldı. Seyahat yasağı ne zamana kadar uzatıldığı sorusu İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede paylaşıldı. Kilis'ten ise Pazar günü 00.00’a kadar son dakika yolculuk yasağı açıklaması geldi. İşte, şehirler arası seyahat yasağı hakkında tüm merak edilenler...