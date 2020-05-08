Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde kaldırıldı, giriş çıkış yasağı olan iller hangileri?
Şehirler arası seyahat yasağı kaldırılan iller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 7 ilde seyahat yasağının kaldırılması sonrası, Kilis Valiliği'nden yapışan son dakika açıklamada, artan korona virüs nedeniyle Gaziantep ile Hatay’dan gelen araçlara pazar gününe kadar kısıtlama getirildiği duyuruldu. Peki, hangi illerde seyahat yasağı kaldırıldı, şehirler arası giriş çıkış yasağı olan iller hangileri? Yolculuk yasağı ne zaman bitiyor? İşte, seyahat yasağı kaldırılan iller ve konuyla ilgili ayrıntılar....
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Seyahar yasağı hangi illerde var? sorusu 7 ilde yolculuk yasağının kaldırılmasının ardından çok sayıda vatandaşın yanıt aradığı konulardan oldu. 30 büyük şehir ve Zonguldak'ı kapsayan giriş/çıkış yasağı da bazı şehirler için kaldırıldı. 24 şehirde ise yolculuk yasağı 15 gün daha uzatıldı. Seyahat yasağı ne zamana kadar uzatıldığı sorusu İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede paylaşıldı. Kilis'ten ise Pazar günü 00.00’a kadar son dakika yolculuk yasağı açıklaması geldi. İşte, şehirler arası seyahat yasağı hakkında tüm merak edilenler...
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.
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KİLİS VALİLİĞİ'NDEN SEYAHAT YASAĞI AÇIKLAMASI
Kilis’te, artan korona virüs nedeniyle Gaziantep ile Hatay’dan gelen araçlara Pazar günü 00.00’a kadar Valilik tarafından kısaltama getirildi.
Kilis Valiliği tarafından Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmakta olan Büyükşehir statüsündeki Gaziantep ve Hatay illerinden sokağa çıkma yasağı uygulaması başlamadan önce Kilis’e akraba ziyareti, hafta sonu izni gerekçelerle yoğun bir ziyaret trafiği başladığından,10 Mayıs 2020 Pazar Günü saat 00.00’a kadar Kilis sınırlarına karayolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya yapılacak tüm girişlerin aşağıda belirtilen istisnalar haricinde geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Bu gelişme üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında Gaziantep’ten gelen araçlar üzerinde uygulama yapmaya başladı. Jandarma ekiplerinin de Hatay istikametinden gelen araçlar üzerinde benzer uygulama yapmaya başladı. Hatay ve Gaziantep’ten köy yollarını kullanarak Kilis’e gelenlerin engellenmesi içinde jandarma ekipleri denetimleri başladı.
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SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?
Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı. Yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağının 19 Mayıs'tan önce açıklanması bekleniyor.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.