Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Seyahat yasağı var mı? Gözler kabine toplantısında
Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gerçekleştirilen kabine toplantılarının ardından duyuruluyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Peki şehirler arası seyahat yasağı var mı, gelecek mi? İşte uygulama ile ilgili bilgiler
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1
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Seyahat yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verileceği duyurulmuş ve detaylar açıklanmıştı. Şimdi gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. İşte şehirler arası seyahat yasağı hakkında detaylar
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ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Genel bir yasak ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Bugün yapılacak olan kabine toplantısının ardından yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgede aşağıdaki ibareler yer aldı:
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecektir. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
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Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
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65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?
Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde Seyahat İzin belgesi almaları gerekiyor.