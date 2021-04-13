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Gündem
Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 10:11 | 

Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kabine Toplantısı kararları bekleniyor

Şehirler arası seyahat yasağı gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden yasağın gelip gelmeyeceği merak konusu. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin bir de sunum yapacak. Peki, seyahat yasağı gelecek mi? İşte detaylar

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Seyahat yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili açıklamaların ardından gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Toplantının ardından şehirler arası seyahat yasağının gelip gelmeyeceği merak konusu. Kritik toplantı saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Seyahat yasağının da toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

2ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Kritik toplantı saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.

Özellikle Ramazan Bayramı’nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.

3KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

4TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

5SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Şırnak

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