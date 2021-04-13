Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kabine Toplantısı kararları bekleniyor

Seyahat yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili açıklamaların ardından gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Toplantının ardından şehirler arası seyahat yasağının gelip gelmeyeceği merak konusu. Kritik toplantı saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Seyahat yasağının da toplantıda görüşülmesi bekleniyor.