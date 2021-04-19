Şehirler arası seyahat izni nasıl alınır? Seyahat izin belgesi E-Devlet ve telefonla alma işlemi
Şehirler arası seyahat izin belgesi, birkaç adımda kolayca alınabiliyor. Pandemi dolayısıyla getirilen kısıtlamalardan birisi olan şehirler arası seyahat yasağı için özel araçları ile seyahat etmek isteyen vatandaşlar ve kısıtlamaya denk kişiler, seyahat izin belgesi alacak. Peki, şehirler arası seyahat izin belgesi E-Devlet ve telefonla nasıl alınır? İşte, Şehirlerarası izin belgesi telefonla ve E-Devlet ile alma ekranı hakkında detaylı bilgiler
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1
Şehirler arası seyahat izin belgesi, yola çıkmak için harekete geçecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Alo 199 ile telefondan ya da E-Devlet üzerinden online olarak alınabilen şehirler arası yol izin belgesi, birkaç adımda tamamlanıyor. İşte, adım adım şehirler arası seyahat izin belgesi alma işlemi hakkında detaylı bilgiler
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Şehirlerarası seyahat izni, internet üzerinden kolayca alınabiliyor. Şehirler arası seyahat izni alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu bilgilere sahip olan kişiler E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra ekranda yer alan giriş sayfasının sağ üstünde yer alan "yeni başvuru" butonuna tıklamalıdır. Sonraki aşamalar ise şu şekilde ilerleyecek;
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Ekrana gelen adımda, seyahat izin işlemleri seçilmeli, alttaki seçenekten ise 65 yaş altı vatandaşlarımıza özel araç seyahat izin belgesi verilmesi butonu tercih edilmelidir.
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Üçüncü seçenekte ise şu anda bulunulan il seçilmeli ve devam et butonuna basılmalıdır.
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İlk adım olarak iletişim bilgilerini kontrol etmeli, yanlışlık varsa düzeltmelidir. Herhangi bir yanlışlık yoksa sonraki adıma geçilebilir
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Bu adımda başvuracağınız kaymakamlık ve başvuru konunuzu yazarak bilgi vermeniz gerekiyor.
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Başvuru Nedeninizle İlgili Gereken Belgeyi Yükleyiniz. (Ölüm Belgesi, Sağlık Raporu vs) Bir dosya boyutu en fazla 1024 KB olabilir. Desteklenen Dosya Formatı: .pdf, .jpg, .png, .doc, .docx
Şuan bulunduğunuz adres ve gidilecek il bilgilerini girerek sonraki adıma geçiniz.
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Son adımda seyahat gerekçenizi de belirterek başvurunuzu onaylayan metni yazarak tüm adımları tamamlayabilirsiniz.