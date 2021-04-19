Şehirler arası seyahat izni nasıl alınır? Seyahat izin belgesi E-Devlet ve telefonla alma işlemi

Şehirler arası seyahat izin belgesi, yola çıkmak için harekete geçecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Alo 199 ile telefondan ya da E-Devlet üzerinden online olarak alınabilen şehirler arası yol izin belgesi, birkaç adımda tamamlanıyor. İşte, adım adım şehirler arası seyahat izin belgesi alma işlemi hakkında detaylı bilgiler