Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Otobüs firmaları hazırlıklara başladı
Corona virüsü normalleşme takviminin ikinci adımları 1 Haziran tarihinde uygulanmaya başlıyor. Bu kapsamda şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde otobüs seferleri için bazı firmadan gelen ortak açıklamada 4 Haziran' da seferlerin başlayacağı bildirilmişti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan da yaptığı açıklamada, araç içi ikramların kaldırılabileceğini söyledi. Peki, yollar ne zaman açılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, 1 Haziran'da tüm seyahat yasağının kaldırılacağını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması kararının ardından hatların yeniden açılması durumunda firma ve otobüsler seferlere hazır halde bekliyor. Seyahat yasağının kaldırılmasından önce bazı otobüs firmaları ortak açıklamada bulunmuş, 'otobüs seferleri ne zaman başlar?' sorusuna yanıt vermişti. İşte, otobüs seferleriyle ilgili detaylar...
2
Abone Ol
OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı
Konuyla ilgili yeni açıklama henüz gelmedi. Detaylar geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz.
3
Abone Ol
OTOBÜSLERDE ALINACAK ÖNLEMLER NELER?
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık tedbirlerini aldıklarını, yolcuları güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere götürmeyi beklediklerini ifade etti.
İstanbul, Ankara, İzmir hattının da serbest bırakılmasını istediklerini anlatan Özcan, "Tüm otobüs ve yazıhanelerimiz dezenfekte oldu. Personelimizin hazırlıkları da tamam. Dinlenme tesislerinin de kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Hazır vaziyette bekliyoruz." dedi.
Araç içi ikramlarla ilgili de karar aşamasında olduklarını kaydeden Birol Özcan, şunları söyledi:
4
Abone Ol
"Otobüslerde ikramları oldukça azaltacağız, Hatta kaldırmayı da istiyoruz. Biliyorsunuz bazı firmalar direniyor bazıları da kaldırmak istiyor, kaldırma taraftarıyız. Sadece kapalı su ikram etmek istiyoruz. Koronavirüsle ilgili tedbirli davranmamız lazım, Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerine uymamız lazım."
Otobüste görev yapacak sürücü ve muavinlerin de maskeli, eldivenli hizmet vereceğini aktaran Özcan, tüm tedbirlerin hazır olduğunu yineledi.
Yeni kurallarla bir otobüste en fazla 20 yolcu taşınabileceğini belirten Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:
5
Abone Ol
"Bu şekilde kazancımız gidiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve yollar da şimdiki şartlarda bizi çok zorluyor. Hele ki Ege'ye giden bir otobüsümüz Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri'ni kullanmak zorunda kalıyor. Gidiş gelişi köprü ve otoban parası 1.100 lira. Eşler, anne çocuk seyahat edince ayrı oturuyorlar ama evde bir arada yaşıyorlar. Bunların da yan yana oturmasına izin verilmesini talep ediyoruz."