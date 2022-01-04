Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? Alan Dere şarkıları ve biyografisi
Ünlü şarkıcı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere müzik dünyasıba adım attı. Seher Dilovan eşi ve oğlu Alan Deren ile İsviçre'nin başkenti Cenevre'de yaşıyor. Bu nedenle albüm çalışmalarını yurt dışından yürüten ikili, birlikte caz müziği ve Türk halk müziği ağırlıklı bir albüm hazırlıklarında olduklarının müjdesini vardi. Bunun yanında annesi Seher Dilovan'la birlikte 2. Sayfa programına konuk olan Alan Dere merak konusu oldu. Peki Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Katıldıkları magazin programının ardından hayatı araştırılmaya başlanan Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere merak konusu oldu. Annesiyle birlikte 2. Sayfa programında düet yapan Alan Dere'nin sesi de izleyenler tarafından çok beğenildi. İkili ayrıca birlikte caz ve Türk müziğinden oluşan bir albüm hazırlıklarında olduklarının müjdesini de verdi. Peki Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Alan Dere şarkıları...
Cenevre Catalyse Müzik Okulu'nda eğitim alan Dere, 10 yaşında Türkçe, İngilizce ve Fransızca şarkılar okuyarak kendi yeteneğini geliştirmeye başlamıştır. Cenevre Festivali olmak üzere birçok yerde sahne alan şarkıcı, yurt içi ve yurt dışında yaşamını sürdürmektedir.