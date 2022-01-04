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Hayat
Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 11:10 | 

Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? Alan Dere şarkıları ve biyografisi

Ünlü şarkıcı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere müzik dünyasıba adım attı. Seher Dilovan eşi ve oğlu Alan Deren ile İsviçre'nin başkenti Cenevre'de yaşıyor. Bu nedenle albüm çalışmalarını yurt dışından yürüten ikili, birlikte caz müziği ve Türk halk müziği ağırlıklı bir albüm hazırlıklarında olduklarının müjdesini vardi. Bunun yanında annesi Seher Dilovan'la birlikte 2. Sayfa programına konuk olan Alan Dere merak konusu oldu. Peki Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

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Katıldıkları magazin programının ardından hayatı araştırılmaya başlanan Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere merak konusu oldu. Annesiyle birlikte 2. Sayfa programında düet yapan Alan Dere'nin sesi de izleyenler tarafından çok beğenildi. İkili ayrıca birlikte caz ve Türk müziğinden oluşan bir albüm hazırlıklarında olduklarının müjdesini de verdi. Peki Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Alan Dere şarkıları...
2ALAN DERE KİMDİR

ALAN DERE KİMDİR?

İş insanı Hasan Dere ile şarkıcı Seher Dilovan'ın oğlu olan Alan Dere, İsviçre'nin La Chaux-de-Fonds kentinde doğmuştur. 20 yaşındaki Alan Dere yaptığı müzik çalışmalarıyla da son günlerde adından sıklıkla söz ettirmeye başladı.
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Cenevre Catalyse Müzik Okulu'nda eğitim alan Dere, 10 yaşında Türkçe, İngilizce ve Fransızca şarkılar okuyarak kendi yeteneğini geliştirmeye başlamıştır. Cenevre Festivali olmak üzere birçok yerde sahne alan şarkıcı, yurt içi ve yurt dışında yaşamını sürdürmektedir.
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Annesi Seher Diolvan'la düet yaptığı 'Tadım Tuzum' adlı şarkıyla dikkat çeken Alan Dere'nin daha önce de 'Müsaade Etsen' adlı bir çalışması bulunuyor. Ayrıca Alan Dere, Merve Özbey'in 'Kül' isimli şarkısına da cover yapmış ve çok beğenilmişti.
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