Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? Alan Dere şarkıları ve biyografisi

Katıldıkları magazin programının ardından hayatı araştırılmaya başlanan Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere merak konusu oldu. Annesiyle birlikte 2. Sayfa programında düet yapan Alan Dere'nin sesi de izleyenler tarafından çok beğenildi. İkili ayrıca birlikte caz ve Türk müziğinden oluşan bir albüm hazırlıklarında olduklarının müjdesini de verdi. Peki Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Alan Dere şarkıları...