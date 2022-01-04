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Hayat
Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 10:49 | 

Seher Dilovan kimdir, kaç yaşında, nereli? Seher Dilovan'ın eşi ve oğlu hakkında bilgiler

Son zamanlarda ünlüler camiasına yaptığı eleştirilerle gündeme gelen şarkıcı Seher Dilovan, konuk olduğu 2. Sayfa programında da açıklamalarına devam etti. SAnatçıların sahnedeki giyim tarzına yorumlarda bulunan Seher Diloban'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Seher Dilovan kimdir, oğlu ve eşi kim, kaç yağında? İşte Seher Dİlovan'ın şarkıları ve biyografisi...

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Ünlülerin giyimlerine ve yaşantılarına sosyal medyasında eleştirilerde bulnan Seher Dilovan, "Sahnede bedeni teşhir etmek insanı ucuzlatıyor" diyerek yeni bir tartışma konusu yarattı. Sesi olan insanların bu tür şeylerle gündeme gelmeye ihtiyaç duymadığını söyleyen ünlü sanatçı, "Bugüne dek hiç özel hayatımla gündeme gelmedim" diyerek de iddiasını ortaya koydu.
2SEHER DİLOVAN KİMDİR

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

Seher Dilovan 4 Mart 1971 Ankara doğumludur. Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biri olarak Ankara'da dünyaya gelen Seher Dilovan, altı ay süreyle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer aldı. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkardı. Daha sonra sırasıyla "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümlerini çıkardı. Seher Dilovan son çalışmasını Prestij Müzik etiketiyle piyasaya sürdü. Ayrıca siyasetçi Kemal Burkay'ın yeğenidir.

Seher Dilovan, Hasan Dere ile evlidir. Çift, Alan Dere (d.2001) adında bir erkek çocuk sahibidir.
3SEHER DİLOVAN ŞARKILARI

SEHER DİLOVAN ŞARKILARI

Ayvacı (1992)Vur Eller Oynasın (1994)Seher Yeli (1995)Sabret Gönül (1996)Türkülerle Yeniden (1997)Seni Bulana Kadar (2002)Cemre (2005)Yıkılası Karlı Dağlar (2008)Gülümse (2011)[2]Seher Vakti (2014)Seyyah (2017)
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