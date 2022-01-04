Seher Dilovan kimdir, kaç yaşında, nereli? Seher Dilovan'ın eşi ve oğlu hakkında bilgiler

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

Seher Dilovan 4 Mart 1971 Ankara doğumludur. Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biri olarak Ankara'da dünyaya gelen Seher Dilovan, altı ay süreyle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer aldı. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkardı. Daha sonra sırasıyla "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümlerini çıkardı. Seher Dilovan son çalışmasını Prestij Müzik etiketiyle piyasaya sürdü. Ayrıca siyasetçi Kemal Burkay'ın yeğenidir.



Seher Dilovan, Hasan Dere ile evlidir. Çift, Alan Dere (d.2001) adında bir erkek çocuk sahibidir.