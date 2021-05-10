Sefirin Kızı bitiyor mu? Final yapacağı iddia ediliyordu

FİNALDE NELER OLACAK? Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar’ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.