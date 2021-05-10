Sefirin Kızı bitiyor mu? Final yapacağı iddia ediliyordu
Sefirin Kızı dizisi bir süredir final iddialarıyla gündemdeydi. 2019 yılında başlayan dizide Neslihan Atagül'ün yerini Mavi rolüyle Tuba Büyüküstün almıştı. Başrolünde değişikliğe gidilen Sefirin Kızı'nın final yapacağı kesinleşti. İki sezon boyunca ekran macerasını sürdüren Sefirin Kızı'nın final fragmanı izleyicilerle buluştu.
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Sefirin Kızı'nda final günü geldi çattı. Sancar ve Mavi'nini hikayesi 10 Mayıs tarihli bölümde son bulacak. Sefirin Kızı dizisinin 52. final bölümü 11 Mayıs Salı akşamı Star TV ekranında yayınlanacak. Sefirin Kızı finaline dair ilk ipuçları yayınlanan fragmanla geldi.
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FİNALDE NELER OLACAK?
Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar’ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.
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Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.