Şeffaf Bella

Dünyanın en ünlü modelleri bu podyumda bir araya geldi.
AFP, AP, REUTERS
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Moda dünyasının kalbi bir süredir İtalya'nın Milano kentinde atıyor... Son dönemin en gözde modelleri, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilelerde bir podyumdan diğerine koşturuyor. Hafta kapsamındaki defilelerden biri de dün yapıldı.
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Max Mara firmasının Sonbahar-Kış 2020 koleksiyonu, tanıtıldı. Moda dünyasının etkili kişilerinin yanı sıra çok sayıda moda meraklısının izlediği defilelere Kaia Gerber, Bella Hadid, Adut Akech gibi son dönemin gözde modelleri podyuma çıktı.
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Bir döneme damgasını vuran Cindy Crawford'un 18 yaşındaki kızı Kaia Gerber de podyumdaki modeller arasında en çok dikkat çekenlerden biriydi. Kariyerinde hızlı bir yükseliş dönemine giren Kaia Gerber, kısa bir süre önce kestirdiği saçlarıyla podyumda boy gösterdi.
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Yine son dönemin gözde modellerinden biri olan Bella Hadid de defilede görev aldı. 23 yaşındaki Hadid, pantolon mont, pantolon gömlek gibi kombinleri tanıttı. Hadid, podyuma şeffaf bir gömlekle de çıktı.
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Sudanlı model Adut Akech de son dönemde yıldızı parlayan modellerden biri. Geçen yıl Bella Hadid ile birlikte Kapadokya'da Mert Alaş'ın objektifine poz veren Akech, Milano'da da defileden defileye koştu.