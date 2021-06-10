Sefer görev emri nedir? E devlet Sefer görev emir sorgulama ekranı

Elektronik ortamda "Askere alma hizmetleri" ve "Seferberlik hizmetleri" işlemleri yapmak mümkün. Sefer görevi emri, seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir.