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Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 10:41 | 

Sefer görev emri nedir? E devlet Sefer görev emir sorgulama ekranı

Ellerinde sefer görev emri olanlar, kendi imkânları ile veya en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat ederek, 48 saat içerisinde, sefer görev emirlerinde yazan il / ilçeye gitmek zorundadırlar. Peki, Sefer görev emri nedir? E devlet Sefer görev emir sorgulama ekranı

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Elektronik ortamda "Askere alma hizmetleri" ve "Seferberlik hizmetleri" işlemleri yapmak mümkün. Sefer görevi emri, seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir.

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Seferberlik hizmetleri kapsamında ise şu işlemler e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek:"Kara nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri, deniz nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri, hava nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri, iş makineleri sefer görev emri sorgulama işlemleri, personel seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitim durumu sorgulama işlemleri, personel sefer görev emri sorgulama işlemleri."

3SEFER GÖREV EMRİ SORGULANIR

SEFER GÖREV EMRİ SORGULANIR?

Seferberlik halinde silah altına alınıp alınmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar sefer görev emri sorgulama aracı ile öğrenebilir. e-Devlet ile sorgulanabilecek görev emri için yukarıda yer alan linke tıklamanın ardında T.C. kimlik ve şifrenizi yazmanı yeterli.

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