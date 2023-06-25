Şef Murat Bozok kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef All Star konuk jürisi Murat Bozok'un kariyer hayatı ve biyografisi

Sonrasında, Gordon Ramsay Holding’e bağlı 3 Michelin yıldızlı Royal Hospital Road ve 1 Michelin yıldızlı Angela Hartnett at Connought’ta toplam 2.5 yıl çalışan Bozok, Gordon Ramsay Grup’tan ayrılarak Paris’teki 2 Michelin yıldızlı L’atalier de Robuchon’da çalışmaya başladı. Burada geçirdiği 8 aydan sonra ise Londra’ya geri dönerek buradaki L’atalier de Robuchon restoranının kurulmasına katkıda bulundu.
Robuchon’la çalıştıktan sonra tekrar Gordon Ramsay Holding’e dönen Bozok, 2 Michelin yıldızlı Petrus’a sous-chef olarak atandı. Yaklaşık 1.5 yıl kadar burada kalan Bozok, Gordon Ramsay’in İngiliz pub’larını gastro-pub’lara dönüştürme projesine bağlı olarak The Devonshire’da head chef ve sonrasında da alınan tüm pubların co-head chefi olarak görev aldı.
2009 yılında Türkiye'ye geri dönen Murat Bozok 'Mimolett' isimli fine-dining restoranını açtı. Mimolett ile sayısız ödüller kazanan Murat Bozok, uzun süredir düzenli olarak Milliyet ve sonrasında Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır. MBK Istanbul ile danışmanlık hizmetlerine yoğun bir biçimde devam etmektedir. Beingurme kanalında 'Bıçağın İki Yüzü' programını hazırlamaktadır.