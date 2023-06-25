Şef Murat Bozok kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef All Star konuk jürisi Murat Bozok'un kariyer hayatı ve biyografisi

ŞEF MURAT BOZOK KİMDİR?

Murat Bozok, 6 Aralık 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra radikal bir karar ile sevdiği meslek olan aşçılığı seçti. Amerika’ya yerleşerek Johnson & Wales Üniversitesi’ne kayıt oldu. Buradaki iki senelik eğitimini sürdürürken bir yandan da Rhode Island’daki restoranlarda çalışmaya başladı.

Mezun olduktan sonra ilk ciddi iş tecrübelerini Hyatt Park Boston, Ritz Carlton New York ve Ritz Carlton Boston’da edinen Bozok, çok geçmeden Michelin kavramıyla tanıştı ve Michelin yıldızlı restoranlarda çalışabilmek için Alain Ducasse, Joel Robuchon, Pierre Gagnaire gibi dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflere mektuplar yazmaya başladı. Yoğun çabalarının ardından ilk yanıt Pierre Gagnaire’den geldi. Bunun üzerine Sketch isimli 1 Michelin yıldızlı restoranda çalışmak üzere Londra’ya gitti.