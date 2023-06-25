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Şef Murat Bozok kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef All Star konuk jürisi Murat Bozok'un kariyer hayatı ve biyografisi

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#Murat Bozok Kimdir#Masterchef All Star#Şef Murat Bozok Nereli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 19:42

Murat Bozok'un hayatı ve biyografisi MasterChef fragmanı ile dikkat çekti. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'ın yeni bölüm fragmanında şef Murat Bozok yer aldı. Bu haftanın konuk jürisi olan Murat Bozok sayısız ödüller kazandı. Uzun süre Milliyet ve sonrasında Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Bozok, danışmanlık hizmetlerine yoğun bir biçimde devam ediyor. Amerika’ya yerleşerek aşçılık eğitimi alan ünlü şef, Michelin yıldızlarında çalıştı. Peki, Şef Murat Bozok kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef All Star konuk jürisi Murat Bozok'un kariyer hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3Şef Murat Bozok kimdir, kaç yaşında, nereli İşte MasterChef All Star konuk jürisi Murat Bozokun kariyer hayatı ve biyografisi

Şef Murat Bozok kimdir? sorusu MasterChef izleyenlerinin gündemine geldi. Somer Şef'in yerine her hafta bir konuk jüriyi ağırlayacak olan MasterChef All Star'da bu hafta Şef Murat Bozok yer alacak. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra aşçılığa başlayan Bozok Amerika’ya yerleşerek Johnson & Wales Üniversitesi’ne katıldı. İşte, Ünlü Şef Murat Bozok'un hayatı hakkında bilgiler.

2/3ŞEF MURAT BOZOK KİMDİR

ŞEF MURAT BOZOK KİMDİR?

Murat Bozok, 6 Aralık 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra radikal bir karar ile sevdiği meslek olan aşçılığı seçti. Amerika’ya yerleşerek Johnson & Wales Üniversitesi’ne kayıt oldu. Buradaki iki senelik eğitimini sürdürürken bir yandan da Rhode Island’daki restoranlarda çalışmaya başladı.

Mezun olduktan sonra ilk ciddi iş tecrübelerini Hyatt Park Boston, Ritz Carlton New York ve Ritz Carlton Boston’da edinen Bozok, çok geçmeden Michelin kavramıyla tanıştı ve Michelin yıldızlı restoranlarda çalışabilmek için Alain Ducasse, Joel Robuchon, Pierre Gagnaire gibi dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflere mektuplar yazmaya başladı. Yoğun çabalarının ardından ilk yanıt Pierre Gagnaire’den geldi. Bunun üzerine Sketch isimli 1 Michelin yıldızlı restoranda çalışmak üzere Londra’ya gitti.

3/3Şef Murat Bozok kimdir, kaç yaşında, nereli İşte MasterChef All Star konuk jürisi Murat Bozokun kariyer hayatı ve biyografisi

Sonrasında, Gordon Ramsay Holding’e bağlı 3 Michelin yıldızlı Royal Hospital Road ve 1 Michelin yıldızlı Angela Hartnett at Connought’ta toplam 2.5 yıl çalışan Bozok, Gordon Ramsay Grup’tan ayrılarak Paris’teki 2 Michelin yıldızlı L’atalier de Robuchon’da çalışmaya başladı. Burada geçirdiği 8 aydan sonra ise Londra’ya geri dönerek buradaki L’atalier de Robuchon restoranının kurulmasına katkıda bulundu.

Robuchon’la çalıştıktan sonra tekrar Gordon Ramsay Holding’e dönen Bozok, 2 Michelin yıldızlı Petrus’a sous-chef olarak atandı. Yaklaşık 1.5 yıl kadar burada kalan Bozok, Gordon Ramsay’in İngiliz pub’larını gastro-pub’lara dönüştürme projesine bağlı olarak The Devonshire’da head chef ve sonrasında da alınan tüm pubların co-head chefi olarak görev aldı.

2009 yılında Türkiye'ye geri dönen Murat Bozok 'Mimolett' isimli fine-dining restoranını açtı. Mimolett ile sayısız ödüller kazanan Murat Bozok, uzun süredir düzenli olarak Milliyet ve sonrasında Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır. MBK Istanbul ile danışmanlık hizmetlerine yoğun bir biçimde devam etmektedir. Beingurme kanalında 'Bıçağın İki Yüzü' programını hazırlamaktadır.

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