Şef aklını başından aldı, eskiden hiç böyle yapmazdı
Hollywood'un en sessiz ve sakin ünlülerinden biri yeniden aşık oldu ve bambaşka birine dönüştü.
Backgrid USA, Mega News Agency, Splash News
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YENİ AŞK, YENİ HEYECAN
Tom Cruise ile altı yıllık evliliğini bitirdikten sonra Jamie Foxx ile nişanlanan ve ondan da ayrılan Katie Holmes tekrar aşık oldu. Holmes bu kez de New York'un ünlü restoranlarından birinin sahibi olan Emilio Vitolo Jr ile aşk yaşıyor.
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ÜNLÜ ŞEF İLE AŞK YAŞIYOR
41 yaşındaki bir çocuk annesi Holmes, bir süredir New YorK'un ünlü restoran sahibi ve şeflerinden Emilio Vitolo Jr ile aşk yaşıyor.
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ARTIK MESAFE KALMADI
Katie Holmes, geçmişte olduğundan da bambaşka bir profil sergiliyor. Güzel oyuncu geçmişte Tom Cruise ile evliyken daha mesafeli görüntüler veriyordu.
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FOXX İLE ÇOK AZ GÖRÜNTÜLENDİ
Jamie Foxx ile nişanlıyken de nadiren objektiflere yakalandı. O dönemde de ilişkisini kamuoyu önünde yaşamamaya özen gösteriyordu.
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LİSELİ AŞIKLAR GİBİ
Fakat Katie Holmes bu kez Emilio Vitolo Jr ile kelimenin tam anlamıyla "liseli aşıklar" görüntüsü sergiliyor.
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DAİMA EL ELE GÖZ GÖZE
Katie Holmes ile Emilio Vitolo, New York sokaklarında ve parklarında sürekli el ele göz göze ve zaman zaman da öpüşürken objektiflere yakalanıyor.
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YAKIN ÇEVRESİNİ ŞAŞIRTTI
Bu durum Holmes'un yakınlarını da şaşırttı. Ailesi başta olmak üzere yakın çevresi oyuncunun bu aşk ile tamamen değiştiğini ileri sürüyor.
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KISKANDIRMAK İÇİN Mİ?
Sosyal medya platformlarında da Holmes'un bu tavırları dikkat çekip farklı yorumlara neden oluyor. Bazılarına göre Holmes, kendisini bırakan eski nişanlısı Jamie Foxx'u kıskandırmak için böyle davranıyor.
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YOKSA REKLAM AŞKI MI?
Bazıları da bu ilişkinin bir tür reklam olduğunu iddia ediyor. Onlara göre ünlülerin müdavimi olduğu bir restoranın sahibi olan Emilio Vitolo Jr, oyunculuk alanındaki kariyerini bir basamak daha yükseltmek istiyor. Bu aşk sayesinde de eskisinden çok daha fazla dikkat çekiyor.
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VITOLO NİŞANLISINDAN AYRILDI
Özetle, birçok kişi Katie Holmes ile Emilio Vitolo JR'ın birbirlerine gerçekten aşık olduğuna bir türlü inanmıyor. Bu arada 33 yaşındaki İtalyan kökenli Emilio Vitolo'nun Katie Holmes uğruna nişanlısından da ayrıldığı iddiaları basına yansıdı.
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TELEFON MESAJIYLA AYRILIK
İddialara göre Emilio Vitolo, Holmes uğruna nişanlısı Rachel Emmons ile yollarını ayırdı. Vitolo'nun, Holmes ile fotoğrafları basına yansıdıktan sonra Emmons'a cep telefonundan bir mesaj göndererek ayrılık kararını bildirdiği ileri sürüldü.
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ARKADAŞ ORTAMINDA TANIŞTILAR
Yine iddialara göre Vitolo, birlikte yaşadığı 23 yaşındaki nişanlısı Rachel Emmons'tan evdeki eşyalarını da toparlamasını istedi. İleri sürülenlere göre bir ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan 33 yaşındaki Vitolo ile Simmons, geçen yılın ekim ayına kadar arkadaşça görüşüyordu. Fakat daha sonra aralarındaki ilişki şekil değiştirdi. Çift, aşk yaşayıp nişanlandı.
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KATIE BİLİYORDU
Basına konuşan çifte yakın bir kaynak "Katie, Emilio'nun başkasıyla nişanlı olduğunu kesinlikle biliyordu. Emilio nişanlısıyla birlikte yaşarken Katie ile de aralarında bir şeyler gelişmeye başladı" dedi.
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SON PAYLAŞIM 27 TEMMUZ'DA
Emilio Vitolo Jr, ile eski nişanlısı Rachel Emmons'ın birlikte çekilen fotoğrafları ayrılığın hemen ardından sosyal medya sayfasından kaldırmadı. Bir süre bekleyen genç kadın sonra tüm paylaşımları sildi.
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ÜNLÜLERİN RESTORANI
New York'ta ünlü bir restoranın sahibi olan 33 yaşındaki Vitolo aynı zamanda bir oyuncu. Kendisiyle aynı adı taşıyan İtalyan kökenli babasının 90'larda satın aldığı restoranı işleten Vitolo'nun ünlü müşterileri var. Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna, Bradley Cooper, Vitolo'nun restoranına sık sık giden ünlüler arasında.