Şef aklını başından aldı, eskiden hiç böyle yapmazdı

YOKSA REKLAM AŞKI MI? Bazıları da bu ilişkinin bir tür reklam olduğunu iddia ediyor. Onlara göre ünlülerin müdavimi olduğu bir restoranın sahibi olan Emilio Vitolo Jr, oyunculuk alanındaki kariyerini bir basamak daha yükseltmek istiyor. Bu aşk sayesinde de eskisinden çok daha fazla dikkat çekiyor.