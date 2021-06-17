Şef Akademi nerede çekiliyor? İşte Şef Akademi'nin formatı
Şef Akademi formatı ve çekim yeriyle dikkatleri üzerine çekti. Haftanın üç günü yayınlanacak olan Şef Akademi, programında birbirleriyle yarışan şef adayları hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak “Şef Akademi Doğada” programında da ayrı bir rekabet içinde olacaklar. Peki, Şef Akademi nerede çekiliyor? İşte Şef Akademi'nin formatı ve çekim yerleriyle ilgili bilinenler…
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Şef Akademi’nin ilk eleme bölümleri, özel olarak oluşturulmuş İstanbul’daki bir stüdyoda çekildi. Fox TV’ye ait olan stüdyolarda yapılan çekimlerin ardından 15 yarışmacının seçilmesi ile birlikte yarışmada bir sonraki aşamaya geçilecek.
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Yüzlerce başvuru arasından “Şef Akademi” finalisti olan on beş yarışmacı, Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu karşısında yemek konusundaki kabiliyetlerini sergilerken, hem bireysel hem de ekip olarak birbirleriyle kıyasıya rekabette olacaklar.Yayınlandığı ilk hafta üç akşam üst üste ekrana gelecek “Şef Akademi”de gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacaklar.
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Yarışmanın perde arkası ''Şef Akademi Doğada'' programında!
“Şef Akademi” programında birbirleriyle yarışan şef adayları hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak “Şef Akademi Doğada” programında da ayrı bir rekabet içinde olacaklar.
Yarışmacılar “Şef Akademi Doğada” kapsamında, eleme geceleri için koruma kazanacakları ve birçok farklı avantajlara sahip olacakları yarışlara katılacak, eleme gecelerinde de etaplarda bireysel ve takım oyunlarıyla yarışacaklar.
Programda “Şef Akademi” yarışmacıları, doğal tarımın yapıldığı ve sürdürülebilirliği benimseyen “Şefköy” adı verilen ekolojik olarak tasarlanmış alanda hem birbirleriyle yarışıp hem de doğayla iç içe keyifli bir hafta geçirirken, izleyiciler de yarışmanın perde arkasına şahit olacaklar.