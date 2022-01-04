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Televizyon
Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 11:49 | 

Michelin yıldızı sahibi Türk Şef Ahmet Dede kimdir? Şef Ahmet Dede hakkında bilgiler

Şef Ahmet Dede, MasterChef 2021'in 4 Ocak tarihli bölümünün konuğu oldu. Görüntüler ardından Ahmet Dede'nin hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Türk asıllı Şef Ahmet Dede'nin İrlanda'nın Cork şehrinde bulunan restoranı 'dede' Michelin yıldızıyla taçlanmış, başarısı Türkiye'de çok konuşulmuştu. Peki, Michelin yıldızı sahibi Türk Şef Ahmet Dede kimdir? Şef Ahmet Dede hakkında bilgiler

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Şef Ahmet Dede, küçük yaşlarda mutfağa girdi ve annesiyle yemekler yapmaya başladı. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Dede, bu işi profesyonel olarak atıldığında ise 25 yaşındaydı. 24 yaşında gittiği İrlanda’da önce 8 haftalık bir aşçılık okulunda okudu ardından Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi’ne yazıldı.
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Sonrasında ise staj serüveni başladı ve gönüllü olarak çalıştığı bu önemli restoranlarda el pratiğini kazandı. Michelin Guide, 2021 Büyük Britanya ve İrlanda Michelin yıldızlarını dağıttı ve ödülün birini de Ahmet Dede kazandı.
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Ahmet Dede, haziran 2020'de açılan, Türk mutfağından esintiler taşıyan, en yerel lezzetlerin en iyi malzemelerle harmanlandığı restoranı “Dede” ile Michelin Yıldızı’nın sahibi oldu
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