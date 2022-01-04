Michelin yıldızı sahibi Türk Şef Ahmet Dede kimdir? Şef Ahmet Dede hakkında bilgiler

Şef Ahmet Dede, küçük yaşlarda mutfağa girdi ve annesiyle yemekler yapmaya başladı. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Dede, bu işi profesyonel olarak atıldığında ise 25 yaşındaydı. 24 yaşında gittiği İrlanda’da önce 8 haftalık bir aşçılık okulunda okudu ardından Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi’ne yazıldı.