Michelin yıldızı sahibi Türk Şef Ahmet Dede kimdir? Şef Ahmet Dede hakkında bilgiler
Şef Ahmet Dede, MasterChef 2021'in 4 Ocak tarihli bölümünün konuğu oldu. Görüntüler ardından Ahmet Dede'nin hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Türk asıllı Şef Ahmet Dede'nin İrlanda'nın Cork şehrinde bulunan restoranı 'dede' Michelin yıldızıyla taçlanmış, başarısı Türkiye'de çok konuşulmuştu. Peki, Michelin yıldızı sahibi Türk Şef Ahmet Dede kimdir? Şef Ahmet Dede hakkında bilgiler
Şef Ahmet Dede, küçük yaşlarda mutfağa girdi ve annesiyle yemekler yapmaya başladı. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Dede, bu işi profesyonel olarak atıldığında ise 25 yaşındaydı. 24 yaşında gittiği İrlanda’da önce 8 haftalık bir aşçılık okulunda okudu ardından Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi’ne yazıldı.