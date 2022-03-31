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Sedef Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin hakkında bilgiler

#Sedef Şahin#Sedef Şahin Kimdir#Sedef Şahin Kaç Yaşında

Bir dönemin fenomen dizilerinden Adını Feriha Koydum'un Cansu'su olarak tanınmaya başlayan Sedef Şahin yıllar sonra ekran karşısına çıktı. 2. Sayfa programına konuk olan Sedef Şahin, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sedef Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sedef Şahin hakkında bilgiler...

1/3Sedef Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli Adını Feriha Koydumun Cansusu Sedef Şahin hakkında bilgiler

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Sedef Şahin güzelliğiyle büyüledi. Son dönemlerde spor pozlarıyla çok konuşulan güzel oyuncu takipçileri tarafından beğeni topladı. Peki, Sedef Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sedef Şahin dizileri...

2/3SEDEF ŞAHİN KİMDİR

SEDEF ŞAHİN KİMDİR?

Sedef Şahin 14 Mayıs 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okumuştur. Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol aldı. Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakteri ile tanındı. Patron Kim ve Avrupa Yakası dizilerinde konuk oyuncu oldu. LC Waikiki ve Beymen kataloglarında bulundu. 2007-2008 senesinde Sevgili Dünürüm dizisinde Mine adlı karakteri canlandırdı. TRT 1'deki "Mert'le Gert" adlı dizide oynamıştır. 2010 yılında usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile birlikte Kraliçe Lear oyununda görev almıştır. Show TV'de yayınlanan Acil Aşk Aranıyor adlı dizide İpek karakterini canlandırdı. En son Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterine hayat verdi.

3/3SEDEF ŞAHİN DİZİLERİ

SEDEF ŞAHİN DİZİLERİ

2003 Patron Kim

2004 Avrupa Yakası

2005-06 Belalı Baldız

2007-08 Sevgili Dünürüm

2011-12 Adını Feriha Koydum

2012 Emir'in Yolu

2015 Acil Aşk Aranıyor

2016 Diriliş Ertuğrul

2022 Demir Kadın: Neslican

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