Sedef Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin hakkında bilgiler

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Sedef Şahin güzelliğiyle büyüledi. Son dönemlerde spor pozlarıyla çok konuşulan güzel oyuncu takipçileri tarafından beğeni topladı. Peki, Sedef Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sedef Şahin dizileri...
Sedef Şahin 14 Mayıs 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okumuştur. Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol aldı. Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakteri ile tanındı. Patron Kim ve Avrupa Yakası dizilerinde konuk oyuncu oldu. LC Waikiki ve Beymen kataloglarında bulundu. 2007-2008 senesinde Sevgili Dünürüm dizisinde Mine adlı karakteri canlandırdı. TRT 1'deki "Mert'le Gert" adlı dizide oynamıştır. 2010 yılında usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile birlikte Kraliçe Lear oyununda görev almıştır. Show TV'de yayınlanan Acil Aşk Aranıyor adlı dizide İpek karakterini canlandırdı. En son Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterine hayat verdi.
2003 Patron Kim
2004 Avrupa Yakası
2005-06 Belalı Baldız
2007-08 Sevgili Dünürüm
2011-12 Adını Feriha Koydum
2012 Emir'in Yolu
2015 Acil Aşk Aranıyor
2016 Diriliş Ertuğrul
2022 Demir Kadın: Neslican