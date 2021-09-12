Gündem Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA) Haber Giriş: 12 Eylül 2021 - 14:50 | 12 Eylül 2021 - 14:50

Sedanur'un ailesinden yürek yakan sözler

İstanbul Maltepe'de geçen perşembe otel odasında ölü bulunan 23 yaşındaki Sedanur Şen'in babası İbrahim Şen, 'Onu bile bile otel odasına götürüyor. Sırf madde vermek için benim kızımı öldürüyor orada. Kızım kendisi diyordu; 'Baba ben madde alırsam ölürüm. Doktorum bana asla alma, kullanma, geçecek bu demişti.' dedi.' diye konuştu. Bana Şen ayrıca, 'sporla uğraşan bir kızdı benim çocuğum. Sağlığına dikkat eder, yağlı yemez, spor yapar. Benim kızım canavar oldu onların sayesinde.' ifadelerini kullandı.