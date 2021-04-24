Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Ünü sanatçı Seda Sayan'ın dudak ve burun bölgesindeki değişiklik dikkat çekti. Gelen geçmiş olsun mesajlarının ardından ünlü şarkıcının estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Yaptırdığı operasyonları gizlemeyen Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için bıçak altına yattı.
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Seda Sayan yüzündeki değişiklik için şunları söyledi: “Dudak liftingi yaptırdım. Şu an böyle ama her gün çekimim olduğu ve zaten yaptırdığım işlemleri saklamadığım için çekimlerimi bir hafta burnumun altındaki, bant ile yaptım. Ekrandan görüntü alındığında acayip çirkin görüntüler ortaya çıkıyor o görüntüleri kullanıp son hali bu diye verdiniz. Son halimi izleyin diye paylaştım bu görüntüyü... Beni merak etmeyin iyiyim'
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49. yaş kutlaması
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 49 yaşına bastı. Akalın’ı doğum gününde arkadaşları yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı, pastasını üflediği anları sosyal medya hesabından paylaştı...
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün Levent’te bulunan bir kliniğe gitti. Belli aralıklarla klinikte bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitamin serumu alan Tatlıtuğ, işlemin ardından çıkış kapısında görüntülendi. Havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kullanmayı tercih eden oyuncu, gazetecileri selamladıktan sonra evinin yolunun tuttu. (Behlül AYDIN)
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Kızıyla gezintide
Mart ayında kızı Nova’yı dünyaya getiren Ezo Sunal, doğumdan kısa bir süre sonra Covid-19 olduğunu öğrenmişti. Sağlığına kavuşup kötü günleri geride bırakan ünlü oyuncu önceki gün kızıyla yürüyüşe çıktı. Sunal, parkta bebek arabasıyla gezerken çekilen karesini Instagram hesabına da yükledi.
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Ekranın yeni ikilisi
Bensu Soral ve Kubilay Aka, “Cam Tavanlar” adlı dizide birlikte kamera karşısına geçecek.Kerem Çatay ve Ömer Özgüner ortaklığında kurulan Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizinin çekimleri başladı. “Kiralık Aşk”, “Ufak Tefek Cinayetler” gibi başarılı yapımların senaryosunda imzası bulunan Meriç Acemi’nin kaleminden çıkan dizinin yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor. Seyirciye farklı duyguları bir arada yaşatacak “Cam Tavanlar” yazın ekrana gelecek.
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Elim ayağım titriyor
Aslı Turanlı önceki gün Bebek’te görüntülendi. Yeni film projesi olduğunu açıklayan ünlü sunucu ve oyuncu “Sinema filminin çekimlerine 15 Haziran’da başlayacağız. Harika insanlar olacak. Elim ayağım titriyor. Açıklamamak için kendimi zor tutuyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)
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Meksika kırmızısı
Serdar Ortaç’la evliliği bittikten sonra ülkesi İrlanda’ya dönen Chloe Loughnan, Meksika tatiline devam ediyor. Tatilden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü model, kırmızı mayosuyla plajda çekilen fotoğrafını Instagram hesabına yükledi. Loughnan o pozunun altına şu notu düştü: “Kumlu ve harika hissediyorum. Etrafta gezinen iguanalar var.”
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Çabuk gel Alina
2019 yılında Tolgahan Sayışman’la oğulları Efehan’ı kucağına alan Almeda Abazi, şimdilerde doğum için gün sayıyor. Ünlü oyuncu önceki gün yeni bir hamile pozunu Instagram hesabına yükledi. Abazi o karenin altına “Çabuk gel Alina bekliyoruz seni” diye yazdı.
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İyi ki doğdun babacım
Fenerbahçe’nin efsanevi başkanı Ali Şen, 82 yaşına bastı. Aslı Şen, eşi Metin Şen, oğulları Batu ve Berke ile kayınpederini Bodrum’da ziyaret edip doğum gününü kutladı. Aslı Şen, aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Bugün çok özel bir gün. Sabah sürprizi yapalım dedik ve soluğu Bodrum’da aldık. Bugün hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Ali babamızın doğum günü. İyi ki doğdun babacım, iyi ki doğdun büyük başkan, iyi ki doğdun dede. Seni çok seviyoruz.”
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Hayranlarını kırmadı
Burcu Esmersoy önceki gün Beşiktaş’ta objektife yansıdı. Yol kenarına çektiği aracında telefon görüşmesi yapan ünlü sunucuyu fark eden hayranları bir anda etrafını sardı. Hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan Esmersoy aracından inerek onlarla birlikte poz verdi. (Sayit DURMAZ)
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Korkuyu aştığında tüm güzellikler ayağının altında
Rol aldığı “Aşkın Kıyameti” filminin çekimleri için Fethiye’de olan Zeynep Tokuş, Ölüdeniz’de yamaç paraşütü yaptı. Gökyüzünde çekilen bir karesini Instagram hesabına yükleyen oyuncu, “Korkuyu aştığın zaman tüm güzellikler ayağının altına seriliyor. Korku aşılınca saf hazza dönüşüyor. Şükür, şükür şükür...” notunu düştü.
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Kısa film yazdı
Oyuncu Metin Yıldız, sevgilisi Ceylan Yılmaz’la önceki gün Cihangir sokaklarında el ele dolaşırken görüntülendi. Yıldız, pandemi sürecinde yeni projeler ürettiğini söyledi: “Kadın cinayetleriyle alakalı bir film yazdım. Filmin adı ‘27’ ve 27 dakika sürüyor. 2 aydır bunun üzerinde çalışıyoruz. Bayramdan sonra sete gireceğiz. Çok değer verdiğimiz, şahane bir projeyle geliyoruz.” (Sayit DURMAZ)
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Yeni pozlar
Londra’da yaşamını sürdüren Serel Yereli, yeni pozlarını Instagram sayfasından paylaşmaya devam ediyor. Yereli, son olarak evinin mutfağında çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yereli’nin tarzı binlerce beğeni aldı.
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Tek dünya
Hande Erçel’le Maldivler’de tatilde yapan Kerem Bürsin, 22 Nisan Dünya Günü’ne özel fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Tek dünya. Tüm sahip olduğumuz bu!” Ünlü oyuncunun paylaşımına Erçel, “Amanın” yorumunu yaptı.
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Maldivler tatilindeki Hande Erçel’e ablası Gamze Erçel, onun eşi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi de eşlik ediyor.
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Gerçek sandılar
Demet Akbağ önceki gün rol aldığı dizinin yeni bölüm çekimleri için Kireçburnu sahilindeydi. Sahne gereği baygınlık geçirerek beton zemine düşen Akbağ, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Uzun süre yerde yatan oyuncuyu gören vatandaşlar, panik yaşasa da kısa süre sonra yaşananların gerçek olmadığını anladılar. Çekimler sırasında Akbağ’a Evrim Alasya eşlik etti. (Behlül AYDIN)
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Hayatın bana sunduğu hediyeler
Usta oyuncu Füsun Demirel, ikiz çocukları Mehmet İlkem ve Aslı Senem’le çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Demirel, fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Hayatın bana sunduğu ödüllerim... Bir can değil tam iki can, adları ‘evlat’. Onlar bir nefes, onlar cennetim, ‘iyi ki’lerim.”