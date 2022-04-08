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Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında?

#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Çağlar Ökten Kimdir

Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten, magazin gündemi nedeniyle en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Evlilik hazırlığı yapan çift, yurt dışında nikah masasına oturacaklarını açıklamıştı. Çağlar Ökten aynı zamanda Seda Sayan'ın iş arkadaşı. Peki, Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında?

1/3Seda Sayanın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı.

2/3Seda Sayanın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

3/3Seda Sayanın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında

İlk evliliğini genç yaşta yapan Çağlar Ökten'in ilkokul çağlarında bir oğlu var. Ökten zaman zaman oğluyla ilgili paylaşımlarda da bulunuyor.

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