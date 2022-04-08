Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında?

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.
İlk evliliğini genç yaşta yapan Çağlar Ökten'in ilkokul çağlarında bir oğlu var. Ökten zaman zaman oğluyla ilgili paylaşımlarda da bulunuyor.