Seda Sayan'dan açıklama! Seda Sayan'ın programı neden yok? Sabah’ın Sultanı ne zaman başlıyor?
Seda Sayan'ın programı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Sabah’ın Sultanı Seda Sayan hafta içi her gün Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Saat 09:45’te başlayan programa ünlü isimler konuk oluyor. Star TV yayın akışında dün programın yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Seda Sayan’ın programı neden yok? İşte ünlü isim tarafından yapılan açıklama
Seda Sayan hafta içi her gün Star TV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor. Sabah’ın Sultan Seda Sayan 5 Ocak Star TV yayın akışında da yer almıyor. Seda Sayan yaptığı açıklamada, 'Kısacık bir ara vermek durumunda kaldık, benimle ilgisi yok ama ben de dikkat etmek zorundayım. Evimde dinleniyorum' dedi.
SABAH’IN SULTANI SEDA SAYAN NEDEN YOK?
Seda Sayan yaptığı açıklamada, 'Kısacık bir ara vermek durumunda kaldık, benimle ilgisi yok ama ben de dikkat etmek zorundayım. Evimde dinleniyorum' dedi.
Programın hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ‘Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan’a kısa bir sağlık arası veriyoruz!’ denildi. Program Star TV yayın akışında yer almıyor.
Programın hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ‘Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan’a kısa bir sağlık arası veriyoruz!’ denildi. Program Star TV yayın akışında yer almıyor.