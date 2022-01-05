Seda Sayan'dan açıklama!  Seda Sayan'ın programı neden yok? Sabah’ın Sultanı ne zaman başlıyor?

Seda Sayan hafta içi her gün Star TV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor. Sabah’ın Sultan Seda Sayan 5 Ocak Star TV yayın akışında da yer almıyor. Seda Sayan yaptığı açıklamada, 'Kısacık bir ara vermek durumunda kaldık, benimle ilgisi yok ama ben de dikkat etmek zorundayım. Evimde dinleniyorum' dedi.