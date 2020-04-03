Seda Sayan'dan olay yorum: Fotoğrafı kim çekti Gonca?
Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Küvetten yarı çıplak poz paylaşan Gonca Vuslateri'ne en ilginç yorum Seda Sayan'dan geldi.
Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından köpük banyosu yaparken üstsüz çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
'Resmi kim çekti Gonca?'
Sosyal medya hesabından peş peşe köpük dolu küvette poz verdiği anları paylaşan Gonca Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı. Oyuncu son olarak küvetin içinde camdan manzaraya baktığını bir pozunu yayınladı. Fotoğrafı gören SedaSayan ise herkesin merak ettiği soruyu sorarak "Resmi kim çekti Gonca?" dedi.
'Terlik geliyor terlik'
Sayan'ın yorumuna kahkahalarla cevap veren oyuncu ise "Terlik geliyor terlik. Artık ne çekti be o resim" diyerek espri yaptı.
Oyuncu Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’ye 1 milyon liralık araç hediye ettiği haberleri çıktıktan sonra bir sosyal medya kullancısı Instagram’da ‘Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle’ diye yazdı. Abazi, “Kötülük düşünen kötülük bulsun” diye cevap verdi.
Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'ye hediye ettiği araba olay oldu. Tolgahan Sayışman 1 milyon 700 bin TL’ye son model bir cip aldı.
Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL’lik modelini hediye etti. Plakayı ise ailesinin baş harflerinden oluşan ‘ETA’ (Efehan-Tolgahan- Almeda) diye yazdırdı.
Çıkan haberlerden sonra Sayışman'a sosyal medyadan çirkin yorumlar geldi. Almeda, bir takipçisinin yaptığı "Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle" yorumuna sert cevap verdi:
"İşte böyle ruh hastaları var. Kötülük düşünen kötülük bulsun."
Bir takipçisi Mazhar Alanson'un fotoğrafının altına, 'lütfen şu günlerde mümkünse ayrı odalarda takılın, size bir şey olsun istemeyiz' mesajını yazdı.
Usta sanatçı da takipçisine şu cevabı verdi; Daha neler! Biricik, Allah korusun corona olsa ben ona gene sarılırım. Geçecekse ondan geçsin!
Pınar Altuğ, karantina sürecinde kızıyla birlikte yaptığı yemek videolarını ve tariflerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Altuğ'un paylaştığı videonun altına gelen yorumlara verdiği cevaplar ise sosyal medyada kullanıcılarının bazılarını ti'ye aldı.
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