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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 13:13 | 

Seda Sayan'ın şaşırtan benzerliği

Geçip giden yıllara meydan okumak isteyen Seda Sayan, kısa bir süre önce bıçak altına yattı ve bir operasyon geçirdi. Sayan'ın operasyon sonrası görüntüsü de sosyal medyada tartışma yarattı.

Instagram, Backgrid UK

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1İKİZİ OLSA BU KADAR BENZERDİ
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İKİZİ OLSA BU KADAR BENZERDİ

57 yaşındaki Seda Sayan, haberi de sosyal medya hesabından duyurdu. Sayan, Fransız Askısı denilen yöntemle yüzünü gençleştirdiğini belirtti.

2OPERASYON SONRASI GÖRÜNÜMÜ
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OPERASYON SONRASI GÖRÜNÜMÜ

Seda Sayan operasyondan sonra da yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak son halini gözler önüne serdi.

3ALVESİ HATIRLATTI
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ALVES'İ HATIRLATTI

Sayan'ın operasyondan sonraki görüntüsü ise birçok kişiye gösteri dünyasının bir başka ünlüsü Rodrigo (Jessica) Alves'in görüntüsünü hatırlattı.

4BENZERLİK ŞAŞIRTTI
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BENZERLİK ŞAŞIRTTI

 Kendisi de sık sık Türkiye'ye gelip estetik prosedürden geçen Alves ile Seda Sayan arasındaki benzerlik de sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu. 

5OYUNCAKLAR ONA İLHAM VERDİ
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OYUNCAKLAR ONA İLHAM VERDİ

Gösteri dünyasında "insan Barbie" ya da "insan Ken Bebek" olarak anılan Jessica (Rodrigo Alves) yarı Brezilyalı yarı İngiliz bir TV ünlüsü. Onun Barbie bebeklere bu kadar meraklı olması ise çocukluk yıllarına dayanıyor.

6BÜYÜKBABASI ONA BARBIE BEBEK HEDİYE EDİYORDU
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BÜYÜKBABASI ONA BARBIE BEBEK HEDİYE EDİYORDU

O dönemde büyükbabası onu oynaması için bu bebeklerden hediye edip onu da tıpkı o oyuncaklar gibi giydiriyordu.

7YARIM MİLYONUN ÜZERİNDE MASRAF YAPTI
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YARIM MİLYONUN ÜZERİNDE MASRAF YAPTI

Jessica (Rodrigo Alves) bugünkü görüntüsüne kavuşmak için yarım milyon sterlinin üzerinde estetik operasyon masrafı yaptı.

8BAMBAŞKA BİRİ OLDU
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BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Sonunda kendini tamamen değiştirerek bir kadına dönüştü Rodrigo adını da Jessica olarak değiştirdi.

9SIK SIK ESTETİK OPERASYON GEÇİRİYOR
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SIK SIK ESTETİK OPERASYON GEÇİRİYOR

Alves kelimenin tam anlamıyla kendini tepeden tırnağa yeniletti. Sık sık da bıçak altına yatıp yeni estetik uygulamalar yaptırdı. Alves, bu nedenle sık sık da Türkiye'ye geliyor.

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