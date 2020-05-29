Seda Sayan Bodrum, Ece Erken Çeşme... Ünlüler nasıl gidiyor?

Kim nereye gitti Bodrum’a gidenler arasında Berrak Tüzünataç-Berk Suyabatmaz, Bülent Ersoy, Gülben Ergen, Ali Koç, Tan Taşçı, Ozan Doğulu, Aslı-Metin Şen, Safiye Soyman-Faik Öztürk, Adnan Polat ve Seda Sayan var. Ezgi Mola, Enis Arıkan ve Şeyma Subaşı ise şu an Çeşme’de. Yılmaz Erdoğan, Köyceğiz’deki çiftliğine gitti. Bodrum yolunda çektiği videoyu paylaşan Fedon da 65 yaş üstüne verilen izinden faydalandığını açıkladı.