Seda Sayan:Acun Ilıcalı da ilk kez duyacak. TV8'i ben alacaktım
Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının konuğu olan Seda Sayan çok konuşulacak açıklamalar yaptı...
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1
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Belki bunu Acun da şimdi ilk defa duyacak; Acun’un aldığı kanalı önce ben alacaktım! Acun çok zeki bir adam, Acun’un bir kanalı alması çok daha akıllıca ve yönetmesi daha kolay neden; çünkü Acun’un elinde formatlar var. Kendini update eden, yetiştiren, dünyayı takip eden inanılmaz zeki bir adam Acun. Acun Ilıcalı, benim gördüğüm televizyoncuların içindeki en zeki adamlardan biri. Ben alsaydım zarar ederdim, onun için vazgeçtim. Acun hak etti de, ben onu hep alkışladım, alkışlıyorum. Ben iyi ki almamışım zarar ederdim! Batacaktım, 3 tane evim var onlar da gidecekti!
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BABAMI YAŞARKEN AFFETTİM! AMA MEZARINA GİDEMİYORUM!
Affettim. Ablam affetmiyor, ablama diyorum ki rahat bırak kendini, bırak artık. Babamın mezarına gidiyorsun, mesela ben gidemiyorum ama ben hep affettim! Ben ölmeden önce de affettim. Annemin çektiği o ızdıraba, bize yaptıklarını anlıyordum sanki… Biz çok fakirdik. Bu adam neden içiyor, neden içip içip karısına zulmediyor, neden çocuklarına zulmediyor, neden şiddet? Ben o nedenleri demek ki tolere edebiliyordum ki, onu affettim. Çok sık ayrılık yaşanıyordu bizim evde, benim annem hep sokağa atılıyordu babam tarafından hep! Sonra Babam, Annemi aramaya gittiğinde, yerini söyleyen ben oluyordum. Annem yerini benden saklıyordu babama söylemeyeyim diye. Çünkü anneme bu kadar zulmetmesine rağmen, babam perişan oluyordu. Bize o şiddeti uygulayan, eve inşallah bugün gelmez dediğimiz babamız bitiyordu, annemi evden attığında, annem evi terk ettiğinde, o babam, annem gittiğinde bitiyordu. Ben o zaman annemi daha güçlü görüyordum. Aciz duruma düşen babamı anneme götüyordum. Tabii o zaman da annemden dayak yiyordum…
3
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KADINLAR ÇOK ACIMASIZ. EMEKLİYE AYRIL YAZIYORLAR. DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BU YOK!
Takıntı değil. Güzel olmayı seviyorum, güzel görünmeyi seviyorum. Seni izleyenlere takip edenlere saygıdır. Mesela benim dudaklarımda silikon yok, dokunuşlar ve dolgular var ama, yaptırdığım estetiklerin beni geri götürmesine dikkat ediyorum. Ne yaptığımın farkında mıyım farkındayım. Yaradanın bana emanet ettiği vücuda iyi baktığıma inanıyorum. Sen de git ol. Al benim resmimi git. Her eleştirinin altında hayranlık yatar ya. Mesela resim koyuyorum, kadınlara bakıyorum; kadınlar birbirine ne kadar acımasız… Şuna bak, şunun haline bak, git evinde otur, emekliye ayrıl yazıyorlar; niye gidip evimde oturayım? Sen oturuyorsun ya! Sen oturdun da ne halt ettin? Bırak ben çalışıyorum ya! Sen çok başarılıysan oturmaya devam et! Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok! Bizim ülkemizde maalesef ki böyle bir bakış var. Sen de git, bütçen ne kadar elverişliyse sen de yaptır, sen de kendine bak.
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SİZ FLÖRT EDİYORSUNUZ AYNI EVDE YAŞIYORSUNUZ. BEN EVLENİYORUM!
Hiçbir ilişkimden pişman olmadım! Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım! İstedim yaşadım! Talep gördüm, ben istedim ama istendim de! Yaşanması gerekiyordu. Ama bir sözümün yine arkasındayım. Ben flört etmeyi bilmiyorum. Ben mahallede büyüdüm. Bizim mahallemizde bir kızla bir erkek bakışıyorsa, biz diyorduk ki onlar bakışıyorlar. Biz böyle büyüdük. Flört etmeyi bilmiyorum, gidiyorum evleniyorum! Bu bir hataysa… Siz flört ediyorsunuz, 6 ay flört ediyorsunuz aynı evde yaşıyorsunuz ayrılıyorsunuz! Ben gidiyorum evleniyorum aynı evde yaşıyorum yürümüyor ayrılıyorum. Şimdi yine bir şey olsa şimdi gider evlenirim. Ama evliliği düşünüyor musun dersen düşünmüyorum böyle iyiyim…
5
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OĞULCAN YENİDEN EVLENMEME KARIŞMAZ
Ben başarısız oluyorum evliliklerde. Durdum şimdi, belki de evlensem olur… Tek başına yaşamak da kötü. Yardımcım da evine gidiyor, tek kalıyorum. Beraber oturup film izleyeceğin, hayatı paylaşacağın biri olmalı… Oğulcan karışmaz… Ben onun ne kadar iyi olmasını istiyorsam, o da benim iyi olmamı mutlu olmamı istiyor. Yaptığım kötü bir şey yoktur, ben kimsenin canını yakmam, eğer birisiyle bir şey yaşanacaksa da yaşanır.
6
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KADINA EN BÜYÜK ZARARI KADIN VERİYOR!
Aldatıldım. İsim vermeyeyim ama, aldatıldım. Bunu hiç kimse kadın da erkek de yaşamamalı. Bu bir erkeğin de başına gelmemeli. Bu bir insanın kendisini çok kötü hissettiği, kendisini sorguladığı belki de faturayı kendine çıkardığı bir şey… Allah’tan benim maneviyatım güçlüdür de, bazı insanlarda çok büyük yaralar açabiliyor; iyi tolere ettim, hayatıma kaldığım yerden devam edebildim. Aldatıldım mı evet aldatıldım.Sanki bizleri daha çok aldatıyorlar gibi… Bizim gibi kadınların hayatındaki erkeğe diğer kadınlar daha çok ilgi duyuyor, ‘bunda ne var’ gibi… En büyük zararı kadın kadına veriyor zaten! Bizim erkeklerimizin doğasında var; saflar. Etrafımdaki evli erkek arkadaşlarımı uyarıyorum bakın aldattığınız zaman, ‘karım nerden duydu’ diyorsunuz, o söylüyor! Bunu çok ustalıkla yapıyorum zannediyorsunuz, eşini aldattığın kadın senin eşine seni anlatıyor ‘şu anda benimle birlikte’ diye! Ders veriyorum artık yazık!
7
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EZGİ İYİ YETİŞTİRİLMİŞ BİR KIZ
Benim idealimdeki gelinden çok, oğlumun mutlu olması önemli. Çünkü Allahım esirgesin benim bir tane yavrum var. Belki evlenecek, olmayacak, başka evlilik yapacak, bunların hiçbirini bilemeyiz. Benim kafamda gelin modeli yok. İyi olsun yeter. İyi. Evet doğru. Oğlumu sevsin yeter. Ben çok eğlenceli bir kaynana olurum. Ben çok eğlenceli bir kadınım. Bana gelin olacak kız bence çok şanslı. Kendini ti’ye alan, kendiyle dalga geçebilen bir kayınvalidesi olacak. Benim çocuğum çok vicdanlı, vicdan içimizdeki Allah’ın sesi, inşallah Allah onun karşısına vicdanlı bir kızla evlilik yapmayı nasip etsin. Karşısına çıkarsın demeyeyim, Ezgi kırılmasın. Ezgi mutlaka ki öyledir. Vicdanlı bir kızdır. Ezgi güzel bakıyor, iyi yetiştirilmiş bir kız… Beğeniyorum. Bir gün kendi kararlarını kendileri verecekler.