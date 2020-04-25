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Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 11:46,

Seda Sayan 25 yaşındaki Alkan Dalgakıran ile aşk mı yaşıyor? İddialara yanıt!

Seda Sayan'ın O Ses Türkiye'nin 2020 şampiyonu Alkan Dalgakıran ile yakınlaştığı iddia edildi.

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Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Dalgakıran ile ilgili iddialara 2. Sayfa'da yanıt verdi...

2O DAHA ÇOK GENÇ

'O DAHA ÇOK GENÇ'

"Alkan ile ilgili benim onunla büyük aşk yaşadığım ahlaksızca çıkarılmış bir dedikodu. O benim ancak evladım olabilir. O daha çok genç, istikbali var."

3GÜNAHTIR

'GÜNAHTIR!'

"Ben bunlara cevap veriyorum ama o yıpranıyor. Çok genç bir çocuk zarar görüyor. Günahtır, ayıptır... Buna bir son verilmeli. Benim yaptıklarımdan bahsetsinler. Böyle mesnetsiz haberlerle gündeme gelmek istemiyorum."

4İŞ İLİŞKİSİ

İŞ İLİŞKİSİ

"Ben bir şey yaşarsam zaten çıkıp söylüyorum. Böyle bir şey görmedim. Bu nasıl bir terbiyesizlik. O çocukla tabii ki görüşeceğim. Ben o koltukta boşuna mı oturuyorum. Bunlar iş ilişkisidir "

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