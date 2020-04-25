Seda Sayan 25 yaşındaki Alkan Dalgakıran ile aşk mı yaşıyor? İddialara yanıt!

İŞ İLİŞKİSİ "Ben bir şey yaşarsam zaten çıkıp söylüyorum. Böyle bir şey görmedim. Bu nasıl bir terbiyesizlik. O çocukla tabii ki görüşeceğim. Ben o koltukta boşuna mı oturuyorum. Bunlar iş ilişkisidir "