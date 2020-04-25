Seda Sayan 25 yaşındaki Alkan Dalgakıran ile aşk mı yaşıyor? İddialara yanıt!

Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Dalgakıran ile ilgili iddialara 2. Sayfa'da yanıt verdi...
2
'O DAHA ÇOK GENÇ'
"Alkan ile ilgili benim onunla büyük aşk yaşadığım ahlaksızca çıkarılmış bir dedikodu. O benim ancak evladım olabilir. O daha çok genç, istikbali var."
3
'GÜNAHTIR!'
"Ben bunlara cevap veriyorum ama o yıpranıyor. Çok genç bir çocuk zarar görüyor. Günahtır, ayıptır... Buna bir son verilmeli. Benim yaptıklarımdan bahsetsinler. Böyle mesnetsiz haberlerle gündeme gelmek istemiyorum."
4
İŞ İLİŞKİSİ
"Ben bir şey yaşarsam zaten çıkıp söylüyorum. Böyle bir şey görmedim. Bu nasıl bir terbiyesizlik. O çocukla tabii ki görüşeceğim. Ben o koltukta boşuna mı oturuyorum. Bunlar iş ilişkisidir "