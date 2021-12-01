Seda Önder kimdir, kaç yaşında, evli mi? Seda Önder takipçisine yanıtıyla tepki çekti!
Bir dönem Demet Akalın'ın vokalistiğini de yapan şarkıcı Seda Önder, sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapla gündem oldu. Takipçisinin Seda Önder'e yaptığı, "Giyin, süslen, poz ver. Başka iş yok!" yorumuna yanıtı tepki topladı. Peki Seda Önder kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Seda Önder'in cevabı ve hakkında merak edilenler...
Demet Akalın'ın eski vokalisti Seda Önder, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlülerden biri. Bir takipçisinin Seda Önder'in paylaşımına, "Giyin, süslen, poz ver. Başka iş yok!" şeklinde yaptığı yoruma şarkıcının yanıtı sert oldu.
"ZORUNA GİTTİ TABİİ"
Seda Önder takipçisine, "Senin boncuk yapıp satman gibi..." sözleriyle karşılık verdi. Seda Önder, daha sonra "Gerçekleri yazınca zoruna gitti tabii, sen de haklısın." ifadelerini kullanan sosyal medya kullanıcısına karşı şu sözleri söyledi:
Şimdi ben giyinip, süslenip fotoğrafı fotoğraf koyulacak yere koyuyorum. Ne yapayım senin için hazırlık kısmı falan da mı paylaşayım? Ayrıca evet işim o... Senin 1 yılda yapmaya çalıştığın ciroyu ben bir paylaşımla falan yapıyorum! Zoruna gidebilir!
Bu yaşanan olayın ardından Seda Önder hem eleştirildi hem merak konusu oldu. Peki Seda Önder kimdir, kaç yaşında, hangi şarkıları seslendirdi? İşte detaylar...
Şimdi ben giyinip, süslenip fotoğrafı fotoğraf koyulacak yere koyuyorum. Ne yapayım senin için hazırlık kısmı falan da mı paylaşayım? Ayrıca evet işim o... Senin 1 yılda yapmaya çalıştığın ciroyu ben bir paylaşımla falan yapıyorum! Zoruna gidebilir!
Bu yaşanan olayın ardından Seda Önder hem eleştirildi hem merak konusu oldu. Peki Seda Önder kimdir, kaç yaşında, hangi şarkıları seslendirdi? İşte detaylar...
SEDA ÖNDER KİMDİR?
Seda Önder, 23 Kasım 1987 yılında Sakarya'da doğdu. Aslen Boşnak kökenlidir. Makine Ressamlığı bölümü mezunu olan Seda Önder, müziğe olan ilgisi ve yeteneği ile bu alanda bir kariyer hedefleyerek, Demet Akalın, Yeşim Erçetin ve Yaşar İpek gibi isimlerin vokalistliğini yaptı.
Ayrıca modellikte yapan Seda Önder, bir dönem şarkıcı Alişan ile yaşadığı kısa süren aşkı ile gündeme geldi. 2012 yılında Şaheser adlı ilk albümünü yaptı.
Seda Önder, 2016 yılında da İhsan Sapan ile dünyaevine giren ve mutlu bir evlilik sürdüren Seda Önder'in, Tanem Yade ve Beran adında iki çocuğu var.
Ayrıca modellikte yapan Seda Önder, bir dönem şarkıcı Alişan ile yaşadığı kısa süren aşkı ile gündeme geldi. 2012 yılında Şaheser adlı ilk albümünü yaptı.
Seda Önder, 2016 yılında da İhsan Sapan ile dünyaevine giren ve mutlu bir evlilik sürdüren Seda Önder'in, Tanem Yade ve Beran adında iki çocuğu var.