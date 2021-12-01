Seda Önder kimdir, kaç yaşında, evli mi? Seda Önder takipçisine yanıtıyla tepki çekti!

"ZORUNA GİTTİ TABİİ"

Seda Önder takipçisine, "Senin boncuk yapıp satman gibi..." sözleriyle karşılık verdi. Seda Önder, daha sonra "Gerçekleri yazınca zoruna gitti tabii, sen de haklısın." ifadelerini kullanan sosyal medya kullanıcısına karşı şu sözleri söyledi:



Şimdi ben giyinip, süslenip fotoğrafı fotoğraf koyulacak yere koyuyorum. Ne yapayım senin için hazırlık kısmı falan da mı paylaşayım? Ayrıca evet işim o... Senin 1 yılda yapmaya çalıştığın ciroyu ben bir paylaşımla falan yapıyorum! Zoruna gidebilir!



Bu yaşanan olayın ardından Seda Önder hem eleştirildi hem merak konusu oldu. Peki Seda Önder kimdir, kaç yaşında, hangi şarkıları seslendirdi? İşte detaylar...