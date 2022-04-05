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Seda Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir hakkında bilgiler

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Yılların eskitemediği fenomen dizilerden Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanınan Seda Demir, uzun bir aradan sonra ekranlarda göründü. 2. Sayfa programına konuk olan Seda Demir, güzelliğiyle büyüledi. Peki, Seda Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Seda Demir hakkında bilgiler...

1/3Seda Demir kimdir, kaç yaşında, nereli Yaprak Dökümünün Sedefi Seda Demir hakkında bilgiler

Seda Demir, Yaprak Dökümü'ünün Sedası olarak televizyon ekranlarında tanındı. Ardından tiyatro oyunlarıyla mesleğine devam eden Seda Demir, Survivor deneyimi de yaşamıştı. Peki, Seda Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir hayatı...

2/3SEDA DEMİR KİMDİR

SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir, 8 Mart 1983'te İstanbul'da doğmuştur. İlk iş deneyimi Türkiye İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı. İlk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Selen karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.

3/3Seda Demir kimdir, kaç yaşında, nereli Yaprak Dökümünün Sedefi Seda Demir hakkında bilgiler

Genç oyuncu son olarak, 20 Mayıs'ta vizyona girecek olan "Şimdi Yandık" komedi türündeki sinema filminde rol aldı.

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