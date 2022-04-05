Seda Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir hakkında bilgiler

SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir, 8 Mart 1983'te İstanbul'da doğmuştur. İlk iş deneyimi Türkiye İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı. İlk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Selen karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.