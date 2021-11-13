Seda Bakan, Murat Boz'a sahip çıktı: Haksızlık yapılıyor
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
'Murat Boz’a haksızlık yapılıyor'
Seda Bakan, kızı Leyla ile Bebek trafiğinde objektiflere takıldı. Evi için alışveriş yapan Bakan, “Evimizi yeniledik. Dekorasyon için iki kişiyle anlaştık, bazen paramızla rezil de olduğumuz oldu. Dolar arttıkça, her şey pahalandı. Kayınvalidemde kalıyorduk bir süredir. Şimdi kendi evimize geçiyoruz” diye konuştu. Leyla ise elinde ki Türk bayrağı ile annesinin verdiği röportajı izledi. Geçtiğimiz ay Murat Boz’u, setteki oyuncuların istemediğine yönelik haber çıkmıştı. Rol arkadaşı Seda Bakan, “Murat çok disiplinli biri. Bu işi de çok iyi becerdi” diyerek arkadaşına haksızlık edildiğini dile getirdi. (Behlül AYDIN)
2
Barışma fotoğrafı
Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya geldi. Şeyma Subaşı, barıştıklarını sosyal medyada paylaştığı bu kareyle ilan etti. Genç kadının dövme yaptırırken Alsolussi’nin yerde bağdaş kurmuş Melisa’yla ilgilendiği fotoğraf, takipçilerini şaşırttı.
3
8 kilo verdi
◊ Eşiyle spor sonrası yemeğe çıktıklarını söyleyen Burcu Kıratlı, “Sinan yeni klibinin çekimlerine kadar spor ve diyete devam edecek. Şimdiden 8 kilo verdi” dedi. Oyuncu, yakında bir tiyatro oyununa başlayacağını da açıkladı: “Romantik komedi oynayacağım, uzun süre sonra ilk defa. 10 gün sonra başlayacak provalarımız. Aralık ayında da sahnede olacağız.” (Sayit DURMAZ)
4
Gözlerim doldu
Çağla Şıkel, önceki gün Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen dans gösterisini izledi. Çıkışta “Harika bir geceydi” diyen Şıkel, duygusal anlar yaşadığını söyledi: “Küçükken annem beni buraya otobüsle getirirdi. Buranın tekrar açılmasına çok sevindim. Bütün dansçı arkadaşlarım da halen dans ediyor. Çocukluğumun geçtiği yerde arkadaşlarımı sahnede görünce farklı duygular hissettim.” Şıkel’e geçen hafta bir mekanda birlikte görüntülendiği erkek arkadaşıyla ilgili sorular da yöneltildi. Sinirlenen manken, “Kafanıza göre yazıyorsunuz, bir de soruyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. (Sayit DURMAZ)
5
Benim zaten 3 kızım var
Hera Aslan önceki akşam Rika Cihangir’de sahneye çıktı. Ozan Doğulu’yla ilişki yaşayan şarkıcı, evlilik sorusuna şöyle yanıt verdi: “3.5 yıldır beraber yaşıyoruz. Evli sayılırız. Nikâh konusunu hiç gündeme getirmedik. Zaten hayat arkadaşıyız.” “Ozan bana devamlı ‘eşim’ diyor, ben ona ‘eşim’ diyorum. Çocuk yapmak için de illa evliliği beklemem. Şimdi bunu söyledim diye insanlar beni yanlış anlayabilir ama ben çocuk düşünmüyorum. Benim zaten üç kızım var. Ozan’ın çocukları benim de kızlarım sayılır.” (Sayit DURMAZ)
6
AVM’de sürpriz
İnişli çıkışlı ilişkilerini bir kez daha noktalayan İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza’nın yolları önceki gün İstinye Park’ta kesişti.İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza, Markalar Sokağı’nda bulunan Hermes mağazasının önünde karşılaştı. Selamlaşan ikili, kısa bir süre ayaküstü konuştuktan sonra vedalaştı. Kutluay hızlı adımlarla AVM’den ayrılırken, Sponza yanındaki arkadaşıyla alışveriş turuna devam etti.
7
Köpeklerle keyifli bir gün
Şarkıcı Zeynep Bastık, önceki gün güzel havanın tadını köpekleriyle birlikte çıkardı. Arkadaşı Doğa Erginoğlu ile sahile giden Bastık, üç köpekle sahil yürüyüşü yaptı. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşan ünlü sanatçıya beğeni yağdı.
8
Hollywood piştisi
Son dönemdeki sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine toplayan Gülşen, önceki akşam Hilton Bomonti Otel’de sahne aldı. Ünlü şarkıcı daha önce Nicole Kidman’ın da benzerini giydiği İla marka siyah bir elbise tercih etti. Gülşen’in styling’ini ise Mahizer Aytaş üstlendi.
9
Dizi setinde sürpriz kutlama
“Kanunsuz Topraklar”ın Davut’u Uğur Güneş, yeni yaşını dizi ekibinin sürpriziyle kutladı. Çekim sırasında sete getirilen pastayla şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşayan Uğur Güneş, mumları üflerken “sağlık” diledi. Kendi fotoğrafıyla hazırlanan pastanın üzerindeki mumları dönem kostümleri içinde üfleyen Uğur Güneş, set ekibine bu hoş sürpriz için teşekkür etti. Başta Esra Bilgiç olmak üzere tüm rol arkadaşlarının katıldığı kutlamada duygusal anlar yaşayan Güneş, “Tüm dünya için sağlık diliyorum. Ayrıca hepimizin hayallerinin gerçekleşeceği bir yıl olsun bu yıl” dedi.
10
Sadece ikimiz
Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da Neva karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu, sevgilisi Çağrı Çıtanak’la fotoğraflarını paylaştı. Oyuncu karelerin altına, “Sadece ikimiz ve köpeğimiz” notunu yazdı.