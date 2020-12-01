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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 15:54 | 

Seda Bakan koronavirüsü yendi pazara koştu!

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran Seda Bakan, hastalığı atlattı ve karantina sonrası soluğu pazar alışverişinde aldı.

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Etkisi giderek artan koranavirüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de pek çok kişiye bulaştı. Bu isimlerden biri de oyuncu Seda Bakan'dı.

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Geçtiğimiz haftalarda virüse yakalandığını duyuran Bakan, hastalığı hafif atlattı. Karantinadan çıkan oyuncu soluğu pazarda aldı.

Kızı Leyla ile alışveriş yapan oyuncu balık aldı. Pazar alışverişini tamamlayan Bakan, "Açılışımızı pazarımıza giderek yaptık" notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

3SADECE 1 PAKET BULGUR SATIN ALDI
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SADECE 1 PAKET BULGUR SATIN ALDI

Koronavirüs salgınının giderek yayılması ve belirli kısıtlamalardan sonra marketlere ilgiyi arttırdı. Cihangir’de görüntülenen usta tiyatrocu Ferdi Atuner, paniğe kapılarak alışverişi abartanlara önemli mesajlar gönderdi. Elinde bir paket bulgurla objektife yansıyan Atuner, ihtiyaç fazlası ürünlerin çöpe gideceğini hatırlatarak uyardı...

4ÇÖPE ATILAN BESİN KITLIK SEBEBİ
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ÇÖPE ATILAN BESİN KITLIK SEBEBİ

“Dimyat’ın pirinçlerini doldurup evdeki bulguru bozmayın, çöpe atmayın. Ben ve hanım bulgur yiyeceğiz. Anadolu’nun verimli cefakâr bulguru bize yetiyor. Biterse iner markete yine alırım. Hiçbir şeyi çöpe atmam, bozulmasını da istemem. Lütfen siz de tüketeceğiniz kadar alın, bozulunca çöpe atmak zorun-da kalmayın. Bütün dolabı doldurmak kıtlık da getirir. Çöpe atılan her besin kıtlık sebebidir.”

5İSTİFÇİLİK DOĞRU DEĞİL
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İSTİFÇİLİK DOĞRU DEĞİL

Cihangir’de yüzünde maske, elinde plastik eldivenlerle market alışverişine çıkan Ayçin İnci stokçulardan şikayet etti: “Markette o kadar çok kişi var ki, şaşırdım. Dezenfektan ve kolonya bulabilmek mümkün değil. Baktım yanımdaki 10 paket makarna, bir diğeri paket paket un almış, ne gerek var? Ben belli aralıklarla market alışverişine çıkıyor, ihtiyacım kadar alıyorum. İstifçilik doğru değil.”

6BEN AYLIK ALIYORUM
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"BEN AYLIK ALIYORUM"

Market alışverişinde görüntülenen bir başka ünlü isim de Ayta Sözeri’ydi. Sözeri, alışverişini ‘aylık’ yaptığını söyledi: “Ben normalde de aylık alışveriş yapan biriyim. Bozulmayan ürünleri toplu almayı seviyorum. Bozulacak yiyecekleri evde stoklamak doğru değil. Sonuçta herkes çıkıp alışveriş yapabiliyor.”

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