Seda Bakan koronavirüsü yendi pazara koştu!

İSTİFÇİLİK DOĞRU DEĞİL Cihangir’de yüzünde maske, elinde plastik eldivenlerle market alışverişine çıkan Ayçin İnci stokçulardan şikayet etti: “Markette o kadar çok kişi var ki, şaşırdım. Dezenfektan ve kolonya bulabilmek mümkün değil. Baktım yanımdaki 10 paket makarna, bir diğeri paket paket un almış, ne gerek var? Ben belli aralıklarla market alışverişine çıkıyor, ihtiyacım kadar alıyorum. İstifçilik doğru değil.”