Seda Bakan koronavirüse yakalanmıştı... '6 aydır koku almıyorum'
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
6 aydır koku almıyorum
Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli dans videolarıyla adından söz ettiren Seda Bakan önceki gün Maslak’ta görüntülendi. Spora gittiğini söyleyen Seda Bakan, muhabirlerle sohbet etti. 6 ay önce koronavirüse yakalanan oyuncu, hastalığın etkilerini halen yaşadığını söyledi: “6 ay geçmesine rağmen hâlâ koku alamıyorum. Çok can sıkıcı bir durum. Doktoruma başvuracağım artık.” (Sayit DURMAZ)
2
Boğaz havası
Kaan Taşaner geçtiğimiz çarşamba günü Emirgan’daydı. Ünlü oyuncu, sevgilisi Seray Dura ile sahilde yürüyüş yaparken objektife yansıdı. “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinde rol alan Taşaner, “Bu hafta duygusal bir bölüm yayınlandı. Oyuncu arkadaşlarım da çok iyi performans sergiledi. Bu bölümle büyük başarı yakaladık” dedi. (Sayit DURMAZ)
3
Siyah film cezası
Harun Tan, önceki gün Bebek’te polis ekiplerinin rutin trafik kontrolüne takıldı. Araçta inceleme yapan polis, siyah cam filmi nedeniyle Tan’a 314 lira ceza kesti. Ceza makbuzunu alıp aracına dönen Harun Tan, konu hakkında yorum yapmak istemedi. Ama emniyet kemerini takmayarak kuralları bir kez daha ihlal etti. (Behlül AYDIN)
4
Tempolu yürüyüş
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Şebnem Çapa ve Celal Çapa, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Hem köpeklerini dolaştıran hem de yürüyüş yapan çift, muhabirlere selam vererek uzaklaştı. (Deniz BOY)
5
Kapanma öncesi son turlar
Eda Taşpınar, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan ‘kısmi kapanma’ öncesi spor salonuna koştu. Önceki gün İstinye’de bulunan bir spor salonuna giden Taşpınar, günün ilerleyen saatlerde Bebek’te yürüyüş yaparken objektife takıldı. (Behlül AYDIN)
6
Akvaryum gezisi
Arda Turan, eşi Aslıhan Turan, çocukları ve eşinin ailesiyle önceki gün İstanbul Akvaryum’daydı. Akvaryumu gezdiklerini söyleyen futbolcu, “Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun” dedi.
7
Bozulmasını istemiyorum
Oyuncu Muhammed Cangören önceki gün Cihangir’de bir apartmanın girişinde arkadaşıyla konuşurken görüntülendi. Fotoğrafının çekildiğini fark eden oyuncu, “Sen kimsin” diyerek gazetecilerin yanına gitti. Cangören, “Fotoğraf yanlış anlaşılmasın, arkadaşımla sohbet ediyoruz. Dizide rolüm çok iyi gidiyor, bunun bozulmasını istemem. Elazığ’da hayranlarım bir tankerin arkasına resmimi çizdirmiş. Bu gururlandırdı.” (Sayit DURMAZ)
8
Son antrenmanlar
Ünlü oyuncu Yasemin Allen, koronavirüs önlemleri nedeniyle bir ay boyunca kapalı kalacak spor salonundaki son antrenmanını yaptı. Oyuncu, o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Kapanıştan önce son spor. Acıklı bir aşk hikayesi. Bir ay sonra görüşmek üzere.”
9
Fotoğrafla yanıt
Aslıhan Karalar, dudaklarının estetik olduğu iddialarına Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak cevap verdi. Oyuncunun, çocukluk karesi birçok beğeni aldı. Karalar’ın takipçileri “Hiç değişmemişsin” yorumlarını yaptı.
10
Şiddet mağduru kadınlara
Yılmaz Morgül, 2 yıl aradan sonra yeni bir single hazırladı. Yılmaz Morgül, sözleri Aşkın Tuna’ya, bestesi Coşkun Kıvılcım’a ait “Gülü Soldurmam” adlı şarkıyı kadınlara armağan etti: “Annem benim için çok önemli. Onun hastalığı bana tüm kadınların ne kadar kıymetli olduklarını bir kez daha hatırlattı. Bu şarkının sözleri sanki kadınlar için yazılmış. Ben de bu şarkıyı başta annem olmak üzere tüm kadınlarımıza armağan ediyorum. Özellikle de şiddet mağduru kadınlarımıza.”