Seda Bakan koronavirüse yakalanmıştı... '6 aydır koku almıyorum'

Şiddet mağduru kadınlara Yılmaz Morgül, 2 yıl aradan sonra yeni bir single hazırladı. Yılmaz Morgül, sözleri Aşkın Tuna’ya, bestesi Coşkun Kıvılcım’a ait “Gülü Soldurmam” adlı şarkıyı kadınlara armağan etti: “Annem benim için çok önemli. Onun hastalığı bana tüm kadınların ne kadar kıymetli olduklarını bir kez daha hatırlattı. Bu şarkının sözleri sanki kadınlar için yazılmış. Ben de bu şarkıyı başta annem olmak üzere tüm kadınlarımıza armağan ediyorum. Özellikle de şiddet mağduru kadınlarımıza.”