Seda Bakan: Burnumu yaptırırsam eşim beni boşar

BURNUMDA KÜÇÜK BİR ÇIKINTI VAR “Yok ama yaptırmak çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir.” Oyuncu, koklamaktan en hoşlandığı koku sorusuna ise esprili bir şekilde “Şu an aşk yuvam kızımız yüzünden kötü kokuyor. 1 yaşındaki kızımız Leyla, kaka yaptı diye evde seviniyoruz” cevabını verdi.