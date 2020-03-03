Seda Bakan: Bu olaylardan sonra sütüm kesildi

Ünlü oyuncu Seda Bakan, şehit haberlerinin ve televizyonda izlediği mülteci videolarının kendisini nasıl etkilediğini sosyal medya hesabından paylaştığı yazı ile anlattı.
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Oyuncu Seda Bakan (34), sosyal medyada yaptığı paylaşım ile TV'de izlediği şehit haberleri ve göçmen videolarının kendisini nasıl etkilediğini anlattı.
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İşte Seda Bakan’ın o paylaşımı;
Küçükken anneanneme geceleri ruhlardan hep korktuğumu söylerdim. Anneannem de bana; ”korkma, duanı et yat kızım. Ruhlardan değil insanlardan kork” derdi. Anlamazdım neden öyle dediğini... Büyüdüm. Anladım ki farklıydı herkes. İyiler kadar kötü insanlarda vardı hem de ne kötüler... Hayalimizin, zihnimizin kabul etmeyeceği kadar kötüler...
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Son zamanlarda bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darmadağın etti. Bebeğime 7/24 süt veren bir anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi. Mesele benim hayatım değil ve belki benim sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez!
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Dağılan aileleri kimse geri toplayamaz... Ve son olarak az önce izlediğim mülteci kardeşlerimizin videoları beni yine mahvetti. Bir anne olarak kendi bebeğim kadar bebekleri o botlarda sırılsıklam, aç susuz gördükçe elim ayağım terliyor, kendime gelemiyorum. Bir an önce bitsin bu kâbus...