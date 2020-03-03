Seda Bakan: Bu olaylardan sonra sütüm kesildi

İşte Seda Bakan’ın o paylaşımı;



Küçükken anneanneme geceleri ruhlardan hep korktuğumu söylerdim. Anneannem de bana; ”korkma, duanı et yat kızım. Ruhlardan değil insanlardan kork” derdi. Anlamazdım neden öyle dediğini... Büyüdüm. Anladım ki farklıydı herkes. İyiler kadar kötü insanlarda vardı hem de ne kötüler... Hayalimizin, zihnimizin kabul etmeyeceği kadar kötüler...