×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

SED yardımı yattı mı? SED yardımı Ağustos 2023 ne zaman yatacak? Sosyal ve Ekonomik Destek sorgulama ekranı (e-Devlet)

Güncelleme Tarihi:

#SED#SED Yardımı Ödemeleri Ne Zaman#Sosyal Ve Ekonomik Destek Yardımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 13:08

SED yardımı ödemeleri, Ağustos'un 15'ine gelinmesiyle beraber araştırılan konulardan biri. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak her ay ödemeler gerçekleştiriliyor. SED yardımı, ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki SED yardımı yattı mı? SED yardımı Ağustos 2023 ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı...

1/3SED yardımı yattı mı SED yardımı Ağustos 2023 ne zaman yatacak Sosyal ve Ekonomik Destek sorgulama ekranı (e-Devlet)

SED yardımı Ağustos ayı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır. Peki SED ödemeleri yattı mı? SED yardımı Ağustos ayı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek? İşte konu hakkında bilgiler...

2/3SED YARDIMI AĞUSTOS 2023 NE ZAMAN YATACAK

SED YARDIMI AĞUSTOS 2023 NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödenen SED yardımıyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON HABERLER

3/3SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR

SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#SED#SED Yardımı Ödemeleri Ne Zaman#Sosyal Ve Ekonomik Destek Yardımı

EN SON HABERLER