SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek sorgulama
SED yardımı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk açıklamasında, ‘SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz’ dedi. İşte ödeme tarihleri ve SED yardımı sorgulama ekranı..
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SED yardımı ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında ödemelerin 8 Eylül’de başlayacağını duyurdu. Bakan Selçuk, 131 bin çocuk için 138 milyon lira ödemenin yapılacağını açıkladı. İşte SED yardımı sorgulama ekranı
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SOSYAL EKONOMİK DESTEK NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.
Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.