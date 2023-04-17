Seçimler ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 seçimleri oy verme saat kaçta başlayacak ne zaman bitecek? İşte seçim sayacı

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Siyasi partilerin seçim çalışmaları tüm hızıyla sürerken seçime kaç gün kaldı? sorusu da nisan ayının sonlarına doğru gündeme geldi. YSK seçim takvimine göre Buna göre, Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 14 Mayıs'ta yapılacak. Adaylar ilk turda yeterli oyu alamazlar ise ikinci tur 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.