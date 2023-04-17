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Seçimler ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 seçimleri oy verme saat kaçta başlayacak ne zaman bitecek? İşte seçim sayacı

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 21:48

Seçime kaç gün kaldığı, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde yurt içi ve yurt dışında oy kullanacak toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmenleri 'Nerede ve nasıl oy kullanacağım' gibi konular seçmen kaydı sorgulama ekranının erişime açılmasıyla gündeme gelirken, gözler yeniden seçim takvimine çevrildi. YSK seçim takviminde oy kullanma saatleri belirlendi. Peki, seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy kullanma saati kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte, seçime kalan gün sayısı ve oy verme saatleri.

1/5Seçimler ne zaman, kaç gün kaldı 2023 seçimleri oy verme saat kaçta başlayacak ne zaman bitecek İşte seçim sayacı

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Siyasi partilerin seçim çalışmaları tüm hızıyla sürerken seçime kaç gün kaldı? sorusu da nisan ayının sonlarına doğru gündeme geldi. YSK seçim takvimine göre Buna göre, Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 14 Mayıs'ta yapılacak. Adaylar ilk turda yeterli oyu alamazlar ise ikinci tur 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

2/5SEÇİMLER NE ZAMAN KAÇ GÜN KALDI

SEÇİMLER NE ZAMAN KAÇ GÜN KALDI?

YSK'nın 14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 14 Mayıs'ta yapılacak. 17 Nisan tarihi itibarıyla seçimlere 26 gün kaldı.

3/5SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

4/5YSK SEÇİM TAKVİMİ

YSK SEÇİM TAKVİMİ

19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

5/5Seçimler ne zaman, kaç gün kaldı 2023 seçimleri oy verme saat kaçta başlayacak ne zaman bitecek İşte seçim sayacı

27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

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