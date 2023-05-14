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SEÇİM YASAKLARI ne zaman, saat kaçta bitecek? 14 Mayıs 2023 seçim günü yasakları neler? YSK açıkladı! İşte seçim günü kapalı olan yerler...

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 11:39

Seçim yasaklarının ne zaman biteceği, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sürerken sorgulanan konulardan biri. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Seçimler dolayısıyla seçim yasakları da uygulamaya konuldu. Peki seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek? 14 Mayıs 2023 seçim günü yasakları neler? İşte ayrıntılar...

1/3SEÇİM YASAKLARI ne zaman, saat kaçta bitecek 14 Mayıs 2023 seçim günü yasakları neler YSK açıkladı İşte seçim günü kapalı olan yerler...

Seçim yasakları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar YSK seçim yasaklarıyla ilgili detayları araştırıyor. İşte 14 Mayıs seçim yasakları...

2/3SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Ülke genelinde bugün saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

Buna göre seçim günü yasakları saat 06.00'dan itibaren geçerli olacak.

3/3SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Seçim günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’a kadar;

Alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Emniyet ve Asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse ateşli silah, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici vb aletleri köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü ve süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Yalnızca eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda Yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

Oy verme günü saat 18.00’a kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili Haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00’dan sonra bütün yayınların serbest olacak. Ancak gerek görülmesi halinde saat 21.00’dan önce de yayınların serbest bırakılmasına YSK tarafından karar verilebilecek.

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs 2023 tarihinde de uygulanacak.

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