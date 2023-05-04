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SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER 2023? Seçim yasakları başladı mı, ne zaman bitecek? İşte seçim günü uygulanacak kurallar

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#Secim2023#Seçim Yasakları Neler#Seçim Günü Yasakları Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 21:48

14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gireceği 14 Mayıs'a kısa süre kala seçim günü yasakları başladı. Buna göre artık anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yasak olacak ve yayımlanmayacak. Diğer yandan 4 Mayıs'tan oy verme günününe kadar, bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman bitecek? İşte, YSK seçim günü yasakları ve propaganda serbestliği hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER 2023 Seçim yasakları başladı mı, ne zaman bitecek İşte seçim günü uygulanacak kurallar

Seçim yasakları 4 Mayıs tarihinde başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için YSK'nın belirlediği seçim takvimi belli oldu. Yurt dışında hiçbir şekilde kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlar yapılamayacak. İşte, seçim yasakları hakkında detaylar.

2/4SEÇİM YASAKLARI NELER

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yayınladığı seçim takvimine göre bazı seçim yasakları bugün itibarıyla devreye girerken, propaganda serbestliği de bugün başladı.

YSK'nın, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yayınladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Yayınlanan seçim takvimine göre bugün itibarıyla propaganda serbestliği başlarken, bazı işlemeye bugün başladı.

Bugün başlayan propaganda serbestliğine göre seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabiliyor.

3/4SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER 2023 Seçim yasakları başladı mı, ne zaman bitecek İşte seçim günü uygulanacak kurallar

Bugünden itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunmak yasaklandı.

Bugün başlayan yasaklarla beraber oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklar. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

Bugünden itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar geçen süre içinde bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

4/4SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK YASAKLAR

SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK YASAKLAR

Seçim günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’a kadar;

Alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Emniyet ve Asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse ateşli silah, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici vb aletleri köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü ve süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Yalnızca eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda Yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

Oy verme günü saat 18.00’a kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili Haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00’dan sonra bütün yayınların serbest olacak. Ancak gerek görülmesi halinde saat 21.00’dan önce de yayınların serbest bırakılmasına YSK tarafından karar verilebilecek.

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs 2023 tarihinde de uygulanacak.

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