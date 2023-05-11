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Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mayıs seçim günü sokağa çıkmak yasak mı? YSK seçim günü yasakları açıklandı!

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#14 Mayıs Seçim#Seçim Günü Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı#14 Mayıs Seçim Günü Sokağa Çıkmak Yasak Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 10:59

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım başladı. 14 Mayıs Pazar günü seçim yasakları YSK tarafından paylaşıldı. Seçim günü yasakları nedeniyle bazı işletmeler ve kurumlar kapalı olacak. Peki, seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mayıs seçim günü sokağa çıkmak yasak mı? YSK seçim günü yasakları açıklandı!

1/4Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı 14 Mayıs seçim günü sokağa çıkmak yasak mı YSK seçim günü yasakları açıklandı

14 Mayıs seçim gününde vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandık başına gidecek olan milyonlarca kişi, seçim yasakları konusunda da araştırmalara hız kazandırdı. Oy verme işlemini tamamladıktan sonra günü değerlendirmek isteyenler seçim günü sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayları da merak ediyorlar. Peki, seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mayıs seçim günü sokağa çıkmak yasak mı?

2/4SEÇİM GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI

SEÇİM GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

14 Mayıs seçim günü sokağa çıkma yasağı YSK seçim yasakları listesinde yer almıyor. Ancak Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

3/4SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

4/4Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı 14 Mayıs seçim günü sokağa çıkmak yasak mı YSK seçim günü yasakları açıklandı

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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