2. tur seçimlerde yurt dışında oy kullanma ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? YSK 5 ülke için yurt dışı oy verme işlemi tarihlerini uzattı!

Cumhurbaşkanlığı 2023 seçimi 2. tura kaldı. Bu nedenle seçmenler Türkiye'de 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecekler. Bir diğer merak edilen konu da 2. turda yurt dışı oy verme işlemi oldu. Seçimlerde yurt dışından kullanılan oylar da büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 2. turda yurt dışında oy kullanma ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?