2. tur seçimlerde yurt dışında oy kullanma ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? YSK 5 ülke için yurt dışı oy verme işlemi tarihlerini uzattı!

2. TURDA YURT DIŞI OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN?
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yener 2. turun kesinleştiğini ifade ederek şu cümlelere yer verd;
“Ülkemizde ilk defa gerçekleşecek 2. tur hakkın kısa bilgi vermek istiyorum. Geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesine, son 2'ye kalan adaylardan herhangisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine bir sonraki adayın... Oy pusulaları sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacak. Sıralamadaki adayın çekilmesi halinde diğer adayın bulunması şeklinde yer almaktadır. Sayın Erdoğan 1. sırada, sayın Kılıçdaroğlu 2.sırada yer alacak. Propaganda süreci başlamış bulunmaktadır.
19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir. İlandan sonra yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. 23 Mayıs'ta yurt dışı oy verme işlemi başlayacak. 28 Mayıs 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığının 2. tur oylaması Türk milletine, adaylara ve siyasi partilere hayırlı olmasını dileriz.”