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2. tur seçimlerde yurt dışında oy kullanma ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? YSK 5 ülke için yurt dışı oy verme işlemi tarihlerini uzattı!

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#2. Turda Yurt Dışında Oy Kullanma#2. Tur#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 13:55

28 Mayıs 2023 Pazar günü , Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri gerçekleştirilecek. 14 Mayıs seçiminde adaylardan herhangi biri yüzde 50 barajını geçemediği için seçim 2. tura kalmıştı. Yurt dışında 2. turda seçimler ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bilindiği üzere yurt dışında oylar Türkiye'den daha önce kullanılıyor. YSK Başkanı yaptığı açıklamada 2. tur yurt dışı ve gümrüklerde oy verme işleminin yapılacağı tarihi duyurdu. YSK 5 ülke için yurt dışı oy verme işlemi tarihlerini uzattı! Peki, seçim 2. turda yurt dışında oy kullanma ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte 2. tur yurt dışı oy kullanma tarihleri...

1/32. tur seçimlerde yurt dışında oy kullanma ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek YSK 5 ülke için yurt dışı oy verme işlemi tarihlerini uzattı

Cumhurbaşkanlığı 2023 seçimi 2. tura kaldı. Bu nedenle seçmenler Türkiye'de 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecekler. Bir diğer merak edilen konu da 2. turda yurt dışı oy verme işlemi oldu. Seçimlerde yurt dışından kullanılan oylar da büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 2. turda yurt dışında oy kullanma ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

2/32. TURDA YURT DIŞI OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN

2. TURDA YURT DIŞI OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yener 2. turun kesinleştiğini ifade ederek şu cümlelere yer verd;

“Ülkemizde ilk defa gerçekleşecek 2. tur hakkın kısa bilgi vermek istiyorum. Geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesine, son 2'ye kalan adaylardan herhangisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine bir sonraki adayın... Oy pusulaları sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacak. Sıralamadaki adayın çekilmesi halinde diğer adayın bulunması şeklinde yer almaktadır. Sayın Erdoğan 1. sırada, sayın Kılıçdaroğlu 2.sırada yer alacak. Propaganda süreci başlamış bulunmaktadır.

19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir. İlandan sonra yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. 23 Mayıs'ta yurt dışı oy verme işlemi başlayacak. 28 Mayıs 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığının 2. tur oylaması Türk milletine, adaylara ve siyasi partilere hayırlı olmasını dileriz.”

3/35 ÜLKEDE OY VERME İŞLEMİ UZATILDI

5 ÜLKEDE OY VERME İŞLEMİ UZATILDI!

YSK, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

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#2. Turda Yurt Dışında Oy Kullanma#2. Tur#Secim2023