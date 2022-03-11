Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? Seçil Gür şarkıları ve hayatı

#Seçil Gür#Seçil Gür Kimdir#Seçil Gür Şarkıları

Şarkıcı ve söz yazarı Seçil Gür, 2. Sayfa programına konuk oldu. Sesi ile izleyicileri büyüleyen Seçil Gür, yeni şarkısı 'Senin Benden Gidesin var' ile de çok beğenildi. Şarkıyı eski sevgilisi Serdar Ordaç'a yazdığını söyleyen Seçil Gür, şarkının eski sevgilisi tarafından da çok beğenildiğini belirtti. Peki, Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Seçil Gür şarkıları...

1/3Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli Seçil Gür şarkıları ve hayatı

Eski sevgilisi Serdar Ortaç ile birlikte olduğu zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren Seçil Gür, şimdilerde yeni albümünün heyecanını yaşıyor. Güzelliğinin yanı sıra sesiyle de büyüleyen Seçil Gür, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Seçil Gür hakkında bilgiler...

2/3SEÇİL GÜR KİMDİR

SEÇİL GÜR KİMDİR?

Türk şarkıcı ve söz yazarı Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde dünyaya geldi. Hof, Bavyera'da Adanalı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'nda başladı. Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.

3/3SEÇİL GÜR ŞARKILARI

SEÇİL GÜR ŞARKILARI

"Serserim Benim""Ağlamak Güzeldir""Karaağaç""Hastayım Sana""Deli Yangın" (2017)[4]"Yeniden Başlasın" (2018)"Dünyalar Kadar" (2018)"Emi" (2019)"Sebepsiz Çiçek" (feat. Serdar Ortaç) (2020)"Sebepsiz Çiçek (Ogün Dalka Remix)" (feat. Serdar Ortaç) (2020)"Işığını Benimle Paylaş" (feat. Serdar Ortaç, Başak Gümülcine) (2020)"İşkence" (2021)"Geleni Gideni" (2021)"O'nun Adı Sen" (feat. Tanzer Gümüş) (2021)"Meczup" (2022)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçil Gür#Seçil Gür Kimdir#Seçil Gür Şarkıları