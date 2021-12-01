Seçil Gür canlı yayında sesiyle büyüledi! Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, şarkıları nelerdir?
Seçil Gür, katıldığı 2. Sayfa programında canlı yayında söylediği arabesk şarkılarla herkesi büyüledi. Albümlerinde pop kültüründe eserler seslendiren Seçil Gür'in canlı yayında çıplak sesle söylediği arabesk şarkılar izleyiciler dahil programın sunucuları Müge ve Gülşen'i de mest etti. Peki, Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Seçil Gür şarkıları...
Seçil Gür ayrıca Güllü, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'nin taklitlerini yaparak, espirili yeteneğiniyle de alkış topladı. Canlı yayında izleyicilere arabesk konser tadında dakikalar yaşatan Seçil Gür, sesiyle herkesi büyüledi. Müslüm Gürses ve Güllü şarkıları seslendiren Seçil Gür'ün sesi Of Aman Nalan ve İzel'e benzetildi. Canlı şarkıları çok fazla sesinden duymaya alışık olmadığımız Seçil Gür, bu kez ters köşe yaparak herkesi şaşırttı. Peki, Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Seçil Gür şarkıları ve hakkında merak edilenler...
SEÇİL GÜR KİMDİR?
Türk şarkıcı ve söz yazarı Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde dünyaya geldi. Hof, Bavyera'da Adanalı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'nda başladı. Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.
SEÇİL GÜR ŞARKILARI
"Serserim Benim"
"Ağlamak Güzeldir"
"Karaağaç"
"Hastayım Sana"
"Deli Yangın" (2017)[4]
"Yeniden Başlasın" (2018)[4]
"Dünyalar Kadar" (2018)
"Emi" (2019)[5]
"Sebepsiz Çiçek" (feat. Serdar Ortaç) (2020)
"Sebepsiz Çiçek (Ogün Dalka Remix)" (feat. Serdar Ortaç) (2020)
"Işığını Benimle Paylaş" (feat. Serdar Ortaç, Başak Gümülcine) (2020)
"İşkence" (2021)
"Geleni Gideni" (2021)
"O'nun Adı Sen" (feat. Tanzer Gümüş) (2021)
"Ağlamak Güzeldir"
"Karaağaç"
"Hastayım Sana"
"Deli Yangın" (2017)[4]
"Yeniden Başlasın" (2018)[4]
"Dünyalar Kadar" (2018)
"Emi" (2019)[5]
"Sebepsiz Çiçek" (feat. Serdar Ortaç) (2020)
"Sebepsiz Çiçek (Ogün Dalka Remix)" (feat. Serdar Ortaç) (2020)
"Işığını Benimle Paylaş" (feat. Serdar Ortaç, Başak Gümülcine) (2020)
"İşkence" (2021)
"Geleni Gideni" (2021)
"O'nun Adı Sen" (feat. Tanzer Gümüş) (2021)