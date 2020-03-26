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Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 07:45, /

Seçil Gür: Ayrıldığımızı story’den öğrendim

Serdar Ortaç, Instagram hesabının ‘story’ (hikâye) bölümünden paylaştığı videoda Seçil Gür’le ilişkisinin bittiğini duyurdu. Gür, ayrılığı o görüntülerden öğrendiğini söyledi: “Hastalık ruh halini etkilemiş.”

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
1HASTANEYE YALNIZ GİDİYORUM

'HASTANEYE YALNIZ GİDİYORUM'

5 yıl evli kaldığı İrlandalı manken Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra şarkıcı Seçil Gür’le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç’ın ilişkisi 1.5 ayda bitti. Dün koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden Ortaç, Instagram hesabının story bölümünde paylaştığı videoda “Hastaneye yalnız gidiyorum” dedi.

2İLİŞKİM BİTTİ

'İLİŞKİM BİTTİ'

Kendisine bronşit teşhisi konulduğunu açıklayan şarkıcı, Seçil Gür’le ayrıldıklarını da duyurdu: “Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir.”

3EVİNE GİTTİM KAPIDA KONUŞTUK

'EVİNE GİTTİM KAPIDA KONUŞTUK'

Seçil Gür ise ilişkisinin bittiğini Serdar Ortaç’ın o paylaşımıyla öğrendiğini söyledi. Gür, “Ayrıldığımızı ben de story’den öğrendim. Hastaneden döndüğünde Serdar’ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o story’leri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş” dedi.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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