Seçil Gür: Ayrıldığımızı story’den öğrendim

'EVİNE GİTTİM KAPIDA KONUŞTUK' Seçil Gür ise ilişkisinin bittiğini Serdar Ortaç’ın o paylaşımıyla öğrendiğini söyledi. Gür, “Ayrıldığımızı ben de story’den öğrendim. Hastaneden döndüğünde Serdar’ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o story’leri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş” dedi.