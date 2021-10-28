Şebnem Şirin'in annesinin feryatları yürek dağladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı (25), adliyeye sevk edildi. Otopsinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.
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Katil zanlısı Furkan Zıbıncı adliyeye sevk edildi.