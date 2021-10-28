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Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)
Haber Giriş: 28 Ekim 2021 - 11:41 | 

Şebnem Şirin'in annesinin feryatları yürek dağladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı (25), adliyeye sevk edildi. Otopsinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.

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Katil zanlısı Furkan Zıbıncı adliyeye sevk edildi.

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Furkan Zıbıncı

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Furkan Zıbıncı

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