Şebnem Şirin'in anne ve babasının feryatları yürek dağladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı (25), adliyeye sevk edildi. Otopsinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti. Babası Halil Şirin ise tabuta sarılarak, “Yaktın ciğerimi kızım. Kızım ölmedi, öldürüldü. Katledildi. Bu yaşta böyle bir insan nasıl ölür? Kime ne zararı vardı benim kızımın? Vicdansız, nasıl kıydın?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.