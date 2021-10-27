Şebnem Şirin kimdir? Sosyal medya Şebnem Şirin cinayetini konuşuyor

Denizli Pamukkale'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.