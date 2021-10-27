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Haber Giriş: 27 Ekim 2021 - 16:24 | 

Şebnem Şirin kimdir? Sosyal medya Şebnem Şirin cinayetini konuşuyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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Denizli Pamukkale'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.

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Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı’nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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