Şebnem Çapa'da akıma katıldı! 21 yaşında evlendim

ECE GÜRSEL Ece Gürsel, 2002 yılında Bennu Gerede’nin FHM dergisi için çektiği fotoğrafını şu yazıyla paylaştı: “Yaş 20 burada. Modelliğe başladığımdan beri, sektörümde ‘en cesur model’ olarak anıldım. Bütün defilelerde, çekimlerde, en transparan, en cesur kıyafetleri, ‘Ece giyer’ diye ayırırlardı. Bir daha dünyaya gelsem yine aynı pozları verir, yine aynı cesareti gösterirdim. Buraya daha cesur bir fotoğraf koymak isterdim ama artık o yaşlarda ve cesarette değilim.”