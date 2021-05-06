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Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 08:04 | 

Şebnem Çapa'da akıma katıldı! 21 yaşında evlendim

Sosyal medyada nostalji rüzgârları estiren “20’li yaşlar” challenge’ına (meydan okuma) ünlü isimler de dahil oldu. İşte ünlülerin 20’li yaş fotoğrafları...

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1ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

Şebnem Çapa, eşi Celal Çapa’yla nikâh defterine imza atarken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı: “Ben 21, Celal 27.”

2GÜLSE BİRSEL

GÜLSE BİRSEL

Gülse Birsel, yüksek lisansını yaptığı Columbia Üniversitesi’ndeki mezuniyet fotoğrafını şu notla paylaştı: “25 yaş Columbia Üniversitesi mezuniyeti. Ben sanki bu challenge’la farklı saç modellerine tepki koymuşum gibi bir poz. Parmağımdaki yüzük, 2 tane ince yüzükten meydana gelen bir tasarım. Söz, nişan değil.”

3DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

Demet Akalın, mankenlik yıllarından bir kareyi paylaştı: “20 yaş. Pek bir fark yok şu anda ama.”

4ESRA DERMANCIOĞLU

ESRA DERMANCIOĞLU

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, “O zaman da uzaylıymışım” notuyla 20’li yaşlarından bir pozu Instagram’da takipçilerinin beğenisine sundu.

5ÇAĞLA ŞIKEL

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel, modelliğe başladığı ilk dönemlerinden kalma pozunu “20” notuyla paylaştı.

6HALDUN DORMEN

HALDUN DORMEN

Usta oyuncu Haldun Dormen, gençlik pozunu “Acaba jön olmayı mı düşünüyordum o günlerde?” notuyla beğeniye sundu.

7Müthiş değişim

Müthiş değişim

◊ “20’li yaşlar” akımının en çok ses getiren paylaşımı, Uraz Kaygılaroğlu’ndan geldi. 20’li yaşlarındayken 140 kiloya kadar çıkan, ardından diyetle 64 kilo veren oyuncu, o yıllarda çekilmiş bir fotoğrafını anlamlı bir mesajla paylaştı: “Her şey mümkün, pes etme.”

8PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Pınar Altuğ, tacını taktıktan hemen sonra annesiyle çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

9NİL KARAİBRAHİMGİL

NİL KARAİBRAHİMGİL

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, New York’ta arkadaşı Merve Berkman’ın çektiği 20’li yaşlardaki fotoğrafını “Yıldırım günleri” notuyla Instagram hesabında paylaştı.

10SERCAN BADUR

SERCAN BADUR

Sercan Badur, fenomen dizi “Öyle Bir Geçer Zaman ki”de Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçmişti. Badur, rol arkadaşıyla fotoğrafını “Vay be 2010” notuyla sayfasına ekledi.

11DENİZ SEKİ

DENİZ SEKİ

Deniz Seki, akıma bir fotoğrafla dahil oldu: “Vokalist Deniz zamanlarından. Henüz ‘Kop Gel Günahlarından’ çıkmamış, sizlerle tanışmadan önce.”

12NURGÜL YEŞİLÇAY

NURGÜL YEŞİLÇAY

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram’ın Hikaye bölümünden gençlik fotoğrafını paylaşanlardandı. Yeşilçay, “Zayıfmışım, rejime başlıyorum yine” dedi.

13FUAT GÜNER

FUAT GÜNER

Usta müzisyen Fuat Güner, siyah beyaz bir fotoğrafıyla akıma dahil oldu ve “20’li yaşlar mı dediniz” açıklamasını yazdı.

14ECE GÜRSEL

ECE GÜRSEL

Ece Gürsel, 2002 yılında Bennu Gerede’nin FHM dergisi için çektiği fotoğrafını şu yazıyla paylaştı: “Yaş 20 burada. Modelliğe başladığımdan beri, sektörümde ‘en cesur model’ olarak anıldım. Bütün defilelerde, çekimlerde, en transparan, en cesur kıyafetleri, ‘Ece giyer’ diye ayırırlardı. Bir daha dünyaya gelsem yine aynı pozları verir, yine aynı cesareti gösterirdim. Buraya daha cesur bir fotoğraf koymak isterdim ama artık o yaşlarda ve cesarette değilim.”

15SARP APAK

SARP APAK

Sarp Apak, 20’li yaşlarına ait vesikalık bir fotoğrafını şu yazıyla paylaştı: “Böyle giyinmeme engel olmayan tüm çevreme sitemlerimi iletiyorum.”

16ERDİL YAŞAROĞLU

ERDİL YAŞAROĞLU

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, sosyal medya akımına Instagram’da yayınladığı bu kareyle katıldı: “Nea? Yirmili yaşlar mı?”

17LEVENT YÜKSEL

LEVENT YÜKSEL

Levent Yüksel, bas gitarıyla verdiği pozu “20’li yaşlara göz atıyoruz demek, tamam öyle olsun” notuyla paylaştı.

18MUAZZEZ ERSOY

MUAZZEZ ERSOY

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, sahneye ilk çıktığı dönemlerden siyah beyaz bir fotoğrafını beğeniye sundu. Ersoy, “Ya 21’im ya 22” dedi.

19SERKAN ÇAĞRI

SERKAN ÇAĞRI

Serkan Çağrı, 20 yaşındaki ve bugünkü klarnet çaldığı pozlarını birleştirerek Instagram hesabına yükledi. Çağrı fotoğraflara “Bende değişiklik yok, hep 20” notunu yazdı.

20SEVİL ATASOY

SEVİL ATASOY

Kriminolog Prof. Dr. Sevil Atasoy, siyah beyaz bir fotoğrafını Instagram sayfasına yükledi. Atasoy, pozuna şu notu düştü: “Gözler şaşıdır, biliyorum. Baygın bakışın nedeni de gözlüğü çıkarmış olmam.”

21ALİ KOCATEPE

ALİ KOCATEPE

Usta müzisyen Ali Kocatepe, eşi ve kayınvalidesini de dahil ettiği fotoğraf serisiyle 20’li yaşlarını hatırladı.

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