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HaberlerGündem HaberleriSebebi hala bulunamadı! 13 Şubat'tan beri yanıyor
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Haber Giriş: 15 Şubat 2020 - 18:56, /

Sebebi hala bulunamadı! 13 Şubat'tan beri yanıyor

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları 63 saattir devam ediyor.

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Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, 13 Şubat'ta sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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Adana ve civar ilçelerden gelenlerle birlikte 30 araç ve 80 personelle müdahale edilen yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.

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Yanan pamuk sapı balyaları ise içten içe yanmayı önlemek amacıyla kepçeyle küçük parçalar halinde boş bir alana taşınarak söndürülüyor.

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Yangının gece saatlerinde tamamen söndürüleceği tahmin ediliyor.

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